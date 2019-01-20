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"Rum tarafına dönük tavır değişirse fırsat penceresi açılır"

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Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, ABD ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konularında yaptığı bir röportaja yer verdi.
"Rum tarafına dönük tavır değişirse fırsat penceresi açılır"

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, ABD ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konularında yaptığı bir röportaja yer verdi. “Kıbrıslı Türkler doğal gaz uyuşmazlığını sonlandırmaya çalışıyor” başlığıyla yayınlanan haberinde Reuters, Dışişleri Bakanı Özersay’ın Washington’da Trump yönetimi ve bazı Kongre üyeleriyle yaptığı temaslar ertesinde bölgede muhtemel bir istikrarsızlığı önlemeye dönük görüşler ortaya koyduğuna dikkat çekti. Reuters röportajda, Doğu Akdeniz’de doğalgaz bakımından şu anda devam eden durumun adil olmayan bir noktada bulunduğunu aktaran Özersay'ın, “Kıbrıslı Rumlar bir çözümden önce de doğalgaz rezervlerini çıkarıp kullanabilirken, Kıbrıslı Türklerin bu kaynaklardan ancak çözüm olması durumunda ve çözümden sonra yararlanması yaklaşımı ve en kısa sürede değişmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

"RUM TARAFINA DÖNÜK TAVIR DEĞİŞİRSE FIRSAT PENCERESİ AÇILIR" Reuters’da yer alan haberde, Bakan Özersay’ın başta ABD olmak üzere uluslararası aktörler üzerinden Kıbrıs Rum tarafı üzerinde baskı kurmaya çalıştığına ve bu yolla iki tarafın doğalgaz konusunda işbirliği yapacağına inandığına dikkat çekildi. Reuters'a verdiği röportajda Bakan Özersay, Kıbrıs Türk yönetiminin İnterpol listesinde aranan isimleri kimi yabancı devletlere iade etmek benzeri uygulamaları olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi: “Biz uluslararası hukuk kurallarını olabildiğince uygulamaya ve içerisinde uluslararası örgütlerin de bulunduğu tüm uluslararası aktörler ile iş birliği yapmaya açığız”. Haberde Avrupa enerji politikaları uzmanı Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi profesör Brenda Shaffer’den Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusundaki son girişimleriyle ilgili olarak alınan görüşe de yer verildi. Shaffer, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs’ın doğal gaz konusunda bir uzlaşıyı zorlamasının makul ve anlaşılır olduğuna dikkat çekti.

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