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Rusya Sovyet döneminden beri en büyük tatbikata hazırlanıyor

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Rusya, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını yapmayı planlıyor. Eylül ayında yapılacak tatbikata 300 bin askerin katılması öngörülüyor.
Rusya Sovyet döneminden beri en büyük tatbikata hazırlanıyor

Rusya hükümeti on yıllardan bu yana yapılacak en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin merkezî ve doğu bölgelerinde 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak "Vostok-2018” adlı tatbikatına yaklaşık 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı, iki filo ve 1000 uçak ile helikopterin katılacağını açıkladı. Şoygu, bu tatbikatın 1981 yılında SSCB dönemindeki "Zapad-81”den bu yana yapılan en büyük askeri tatbikat olacağını belirtti. Tatbikatlarda Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de yer alacak. Karşılaştırmak gerekirse, Alman Ordusu'nun tüm asker sayısı yaklaşık 180 bin.

Rusya son olarak Ukrayna'ya ait özerk bölge Kırım'ın 2014'teki ilhakında ve iç savaş halinde olan Suriye'de sıcak çatışmalara girdi. Geçen Mayıs ayında açıklanan bir rapora göre, ülkenin askeri harcamalarının 1998 yılından bu yana ilk kez gerilediği bildiriliyor. Bazı hükümet yetkilileri, orduya aktarılan bütçenin azaltılmasını, buna karşın sosyal harcamaların artırılmasını talep ediyor. NATO'yu tesisleriyle giderek Rusya sınırına yaklaşmakla suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, ülkenin askeri altyapısını güçlendirmek zorunda olduğunu savunuyor.

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