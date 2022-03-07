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Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in 31 yaş küçük sevgilisi İsviçre’ye kaçırıldı iddiası

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi sevgilisinin dört küçük çocuğuyla birlikte İsviçre’deki özel bir dağ evinde saklandığı iddia edildi.
Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in 31 yaş küçük sevgilisi İsviçre’ye kaçırıldı iddiası

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi sevgilisinin dört küçük çocuğuyla birlikte İsviçre’deki özel bir dağ evinde saklandığı iddia edildi.

Bir zamanlar ‘Rusya’nın en esnek kadını’ olarak adlandırılan 38 yaşındaki Alina Kabaeva’nın 69 yaşındaki Rus liderden dört çocuğu olduğu iddia ediliyor.

Putin’in kendisinden 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisinden iki oğlu ve yedi yaşında iki kızı olduğu düşünülüyor.

‘İSVİÇRE’DE GÜVENLİ BİR EVDE TUTULUYOR’

ABD merkezli Page Six dergisine konuşan bir kaynak, “Putin Ukrayna’ya saldırısını tüm şiddetiyle sürdürürken, masum insanları öldürürken ve bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre’de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor” dedi.

Putin’in Ukrayna’yı işgali nedeniyle şimdiye kadar binlerce kişinin öldürüldüğü ve bir milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı düşünülüyor.

Bir keresinde Maxim dergisi için açık pozlar Kabaeva, bu pozları ile de çok konuşulmuştu.

Putin ve Kabaeva’nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.

‘ÜST DÜZEY KORUMALARI VAR’

Emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.  Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin’in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva’yı görmüştü.

Putin’in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus’un lideri Alexander Lukashenko, Putin’in boşanma kararının Kabaeva’nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması’ nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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