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Rüyalar geleceğimizi yönlendirebilir mi?

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Rüyalarımızın ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bize haber mi veriyorlar yoksa kim olduğumuza ışık mı tutuyorlar?
Rüyalar geleceğimizi yönlendirebilir mi?

Rüyaları 'psikolojik dünyamızın uykuda devam etmesi' olarak tanımlayan, rüyalar ve rüya terapisi konusunda açıklamalarda bulunan Psikoloji Uzmanı Prof.Dr. İlkay Kasatura, “Bir çocuğu düşünelim. Anne ve babası tarafından arkadaşının yaş günü partisinde hediye olarak şekerleme vermesi isteniyor. Ama çocuğun kendisi bu hediyeyi vermek istemiyor. Ertesi gün kalktığında ise anne ve babasına 'Fareler bütün şekerlemeleri yemiş' diyor.

Burada içerik çok açık. Vermek istemediği şekerlemeleri farenin yemesi ile istemediği bir şeyi yapmaktan kendince kurtulmuş oluyor. Tabii bütün rüyalar, çocuk rüyalarında olduğu gibi içerik açısından bu kadar belirgin değil. Bazen gündüz yaşadığımız şeyleri düşünmeye ve sorularımızın cevaplarını bulmaya rüyamızda devam ederiz” dedi.

'YARDIM ETMEK KOLAYLAŞIR'

Rüya terapisi hakkında da bilgi veren Prof.Dr. Kasatura, “Rüyalarımızda bilinçaltımızı ortaya koyuyoruz. Psikolojik şikayetlerle gelen kişilerin bilinçaltında bazı endişeleri, korkuları, kaygıları vardır. Eğer biz rüyalar yardımıyla bunları anlayabilirsek o zaman onları yönlendirmemiz ve o kişiye yardım etmemiz daha kolaylaşır. Bilinçaltının önceden fark edilmesi ve tehlike sinyallerinin alınması kişinin geleceğini yönlendirmemiz konusunda biz rüya terapistlerine çok yardımcı olur” diye konuştu.

'FARKINDALIK YARATIYORUZ'

Rüya terapisi yapılan kişilerin ilk başta psikolojik şikayetleri için bir uzmana danıştığını belirten Prof.Dr. İlkay Kasatura, şöyle konuştu:

“Ben bugüne kadar ‘Rüyalarımı yorumlayın’ diyerek başvuran bir kişiye rastlamadım. Kaygıyı çok abartılı yaşayan, depresif özellikleri olan kişiler zaten geldiğinde terapistin analitik bir yönelimi varsa hastanın rüyalarını ve bilinçaltını araştırır. Orada kişinin tam fark edemediği konuları terapist fark eder ve o simgelerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bunlar ortaya çıkarıldığında da hastayı toparlamak ve onda bu konuya dair bir farkındalık yaratmak daha kolay olur. Bu açıdan rüyalar bir tanı aracı olarak önemli bir işleve sahiptir. Rüyalardaki semboller her zaman çok farklı olabilir ve bu sembolleri çözümleyebilmek için de terapistle rüya gören kişinin birlikte adım atmaları ve o rüyaların neyle ilgili olduğunun görülmesi gerekir.”

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