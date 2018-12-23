Sadıkoğlu: “Larnaka ve larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki mücadelelerde 173 kişi şehit oldu

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı yerleşim birimlerinde şehit olanlar törenle anıldı.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele’deki Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP milletvekili Yasemin Öztürk, HP milletvekili Mesut Genç, KTBK Komutanlığı adına Tank Binbaşı Özgür Saraç, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal ve İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler de katıldı.

Kurum ve kuruluşlardan, muharip derneklerden temcilerin de yer aldığı törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki mücadelelerde 173 kişinin şehit olduğunu kaydederek, 11 kişinin Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne giden otobüste olduğunu, otobüsün bir daha geri dönmediğini kaydetti. Sadıkoğlu, “En acı olaylardan bir olan ‘kayıp otobüs’ hepimizin beyninde yer etti” dedi.

Larnaka Sancağı’na bağlı 43 köyde görevlendirilen mücahit askerin kahramanca direndiğini de söyleyen Sadıkoğlu, bu köylerde yaşayan yaşlı, kadın ve çocukların göçe zorlandığını belirtti.

20 Temmuz 1974’te Türkiye’mizin etkin ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanılan zulümlerin sona erdiğini söyleyen Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine katılanları, Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere sağlıklı ve uzun ömür dilediklerini kaydetti. Sadıkoğlu, “Şehitlerimiz sayesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşayabiliyoruz” vurgusunda bulundu.

ABDURRAHMANOĞLU

TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da konuşmasında Larnaka halkının özgürlüğü ve bağımsızlılığı için uzun yıllar Rum-Yunan ikilisine karşı direndiğini söyledi.

ŞİİR VE DUA OKUNDU

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi’nden öğrenciler şiir okudu.

Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu dua ile tamamlandı.