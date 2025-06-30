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Sadıkoğlu operasyon geçirdi!

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Sadıkoğlu operasyon geçirdi! Durumu iyi...
Sadıkoğlu operasyon geçirdi!

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu sabaha karşı rahatsızlanmasının ardından gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde operasyona alındı.

Operasyon Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş olup,   başarılı geçtiği öğrenilmiştir. Hastaneden alınan bilgiye göre genel  sağlık durumu iyi olan Başkan Sadıkoğlu, bir süre   tedbir amaçlı  hastanede gözetim altında tutulduktan sonra 1 hafta zorunlu istirahat edecektir.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifa dileriz.

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