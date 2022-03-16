Sadıkoğlu İskele Halk Plajı ile ilgili açıklama yaptı, görüntülerde ise sahile beton döküldüğü ortaya çıktı!

Sadıkoğlu Plajla ilgili açıklama yaptı, İskele Çevre İnisiyatifi yeni görüntüler yayınladı

Sadıkoğlu İskele Halk Plajı ile ilgili açıklama yaptı, görüntülerde ise sahile beton döküldüğü ortaya çıktı!

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Sözler, yazılar uçar gider…

İskele Sahillerine yapılan tecavüzler kalır…

İşte kumun üzerine dökülen beton manzaraları…

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Yer: İskele Long Beach

Haydi arkadaşını dostunu al eyleme gel!

Summak dayılara da peşkeşe de dur de!

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Toplan da gel, haydi yürüyelim

Dostları al da gel, haydi ses verelim

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19 MART CUMARTESİ 14:30 iSKELE LONG BEACH

İşte o görüntüler