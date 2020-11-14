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Sadıkoğlu: “Tüm Dünyaya İlan Ettiğimiz Gündür”

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 37. yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı.
Sadıkoğlu: “Tüm Dünyaya İlan Ettiğimiz Gündür”

15 Kasım’ın önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, mesajında şunlara yer verdi: “15 Kasım 1983; biz Kıbrıslı Türkler’ in siyasi yaşamımızın önemli bir dönüm noktası ve mücadelemizin devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiğimiz en önemli gündür. Büyük bir heyecan ve gururla ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün 37 yaşında. 15 Kasım’da tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başaran Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır.

Bilinmelidir ki 15 Kasım’da yalnızca Cumhuriyetimizi ilan etmedik, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı da ilan ettik, bağımsızlığımızı da özgürlüğümüzü de…

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın da dediği gibi, ''Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına.” Lakin bizlere armağan edilen Cumhuriyet, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız.”  

 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu mesajının sonunda KKTC Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; bu vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andı gazilerimize de şükranlarını sundu: “Bugün bu topraklarda korkusuzca yaşayabiliyor, ay yıldızlı bayraklarımızın altında huzurla yaşayabiliyorsak bunu kuşkusuz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

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