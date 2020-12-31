Sadıkoğlu Yeni Yıl Mesajında Koronavirüse Dikkat Çekti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkın yeni yılını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, mesajında koronavirüs salgınına dikkat çekti.

‘Umutla, heyecanla, yeni hayallerle karşıladığımız 2020 yılını ne yazık ki pek de alışkın olmadığımız bir şekilde noktalıyoruz’ diyen Başkan Sadıkoğlu, herkesin kişisel tedbirini almayı sürdürmesini, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda da bulunulmaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de 2020 yılının ilk çeyreğinde, Mart ayında görülmeye başlanan Koronavirüs salgınının, almış olduğumuz bireysel tedbirler sayesinde en kısa zamanda atlatacağımıza olan inancımız tam. Vaka artışları nedeni ile bireysel tedbirlerinizi lütfen uygulamaya devam ediniz. Herkes kişisel tedbirini almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınılmalı, kişisel temizliğimize de özen göstererek, maske kullanımına devam etmeliyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz tedbirler de siz halkımızın bilinçli davranması ile devam ediyor. Zira biliyoruz ki Koronavirüs almış olduğumuz tedbirlerden güçlü değil.2020 yılını olumsuzluklarla uğurlarken, 2020 yılında aldığımız önlemleri, 2021 yılından da endişeye kapılmaksızın devam ettirmek ve yetkili kurumlarca tavsiye edilen korunma yöntemlerini uygulamak, hem bireysel sağlığımız hem de kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.”