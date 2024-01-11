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Sağanak yer yer devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, ülkede yer yer etkili olan yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti.
Sağanak yer yer devam edecek

Meteoroloji Dairesi, 10- 17 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Dairenin bir haftalık tahminine göre, bugün, yarın ve cumartesi günleri zaman zaman sağanak bekleniyor. Daha sonraki günlerde yağmur öngörülmüyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cuma günü fırtınamsı olarak esecek.

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