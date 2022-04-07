  • BIST 2.343,56
  • Altın 915.657
  • Dolar 14.7387
  • Euro 16.0838
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor

» »
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor

4 Nisan itibarıyla hiçbir meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntı analizi yapılamamasının, 7- 8 hafta daha yapılamayacak olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Köroğlu, “Halk sağlığını, üreticileri, ihracatçıları kim düşünüyor?” diye sordu.

   Köroğlu, Devlet Laboratuvarı yetkililerinin göz göre göre, biten analiz kitlerini neden zamanında sipariş vermediğini de sordu.

    Teksen Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: 

“1- Devlet Laboratuvarı kalıntı analizlerini yapamıyor… Kim yapacak?

   İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar nedeni ile ‘her şeyin başı sağlık’ sözünü ikinci planlara atarak başka konulara odaklanarak toplum sağlığını çocuklarımızın sağlığını maalesef büyük tehlikelere atmaktayız. Ve önce insan sağlığını öne almamız gerektiğini herkesin bilmesine ne olursa olsun akıllardan çıkmaması gerekliliğini vurgulayarak bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum.

   4 Nisan itibarı ile hiç bir meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntı analizi yapılamıyor. Devleti, halk sağlığını, üreticileri, ihracatçıları kim düşünüyor?

    Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet LABARATUVARI, devletine, üreticilerine, halk sağlığına sebep oldukları, olacakları bu zararını kim karşılayacak? Bu kadar mı insanımızı düşünüyorlar?

2- Devlet Laboratuvarı Göre göre, bile bile bittiğini gördüğü bu kalıntı analizlerinde kullanacağı standartları neden zamanında sipariş vermedi?

    Ne zaman sipariş verdi ki laboratuvarda artık 4 Nisan itibarı ile hiçbir kalıntı analizi yapılamıyor?

3-Devlet Laboratuvarı belki de 7-8 hafta hiçbir kalıntı pestisit analizini yapamayacak. Bu nasıl bir sorumluluk? Hükümet, Sağlık Bakanlığı neyi denetliyor?

4-Devlet Laboratuvarı ve hükümet bu analizleri yaptırmayarak halkının yediği meyvenin, sebzenin kontrolsüz bir şekilde üretilmesine, tüketmesine, halk sağlığını Allah’a emanet bırakacaksa, görevini yapmayacak. Yapamayacaksa bu görev ve mevkilerdeki sorumluların ne işleri var, ne yapıyorlar?

5-Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet Laboratuvarı… Ekonomik çıkmaza giren ülkemizde zorluklar içinde yapılan üretimde üreticilerin ihraç edilecek meyvenin sebzenin analizlerini kim yapacak?

   Toplumun ithal edilen veya yerli ürettiği yiyeceği yediği sebzenin, meyvenin sağlıklı olması için kalıntı kontrol analizlerini kim yapacak?”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrikte zamdan indirim yalan mı oldu?07 Nisan 2022 Perşembe 16:24
  • Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek07 Nisan 2022 Perşembe 16:22
  • Baybars: İş ola değil, iş yapan bir reform laızm07 Nisan 2022 Perşembe 13:47
  • Son Dakika: Sendikalardan yeni eylem planı toplantısı07 Nisan 2022 Perşembe 13:41
  • Sendikaların Talepleri, Başbakanlık’ta Görüşüldü07 Nisan 2022 Perşembe 12:26
  • Ziraat Mühendisleri Odası: üretim maliyetlerinde yaşanan artışa çare arayın07 Nisan 2022 Perşembe 11:49
  • 70 yaşındaki Arapköy sakini vefat etti07 Nisan 2022 Perşembe 11:07
  • Polis'ten zımba operasyonu07 Nisan 2022 Perşembe 11:04
  • Çalıştığı işyerinden 60 adet asma tavan profili çaldı07 Nisan 2022 Perşembe 11:03
  • Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı makamında kabul etti07 Nisan 2022 Perşembe 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti