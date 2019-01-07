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Sağlık Bakanı Besim, Umut Otizm Derneği yetkilileriyle görüştü

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ve Serhat Sezer’i kabul etti.
Sağlık Bakanı Besim, Umut Otizm Derneği yetkilileriyle görüştü

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ve Serhat Sezer’i kabul etti.

Derneğin 2018 yılının Ağustos ayında kurulduğunu belirterek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Özerdem, hazırlanan raporu Bakan Besim’e iletti.

7 kurucu üye ile bu yola çıktıklarını belirten Özerdem, sağlık, eğitim ve sosyal alanda otizmin farkındalığına ihtiyaç duyulduğunu gözlemleyerek, başka ailelere de yardımda bulunma hedeflerinin olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Besim, tüm dünyada yaygın olan otizmin ülkemizde de olduğunu, bu konuda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini gözlemlediğini, dolayısıyla bu derneğin faaliyetlerinin aynı zamanda bu yönde toplumu eğitebileceğini kaydetti.

Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin son derece önemli olduğunu, erken teşhisin burada devreye girdiğini, sivil toplum örgütlerinin bu konularda ışık tuttuğunu, emek veren herkese yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.  

Bakan Besim bakanlık ile iş birliği içinde çeşitli çalışmalar yapabileceklerine inanç belirterek sözlerine son verdi.

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