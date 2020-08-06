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Sağlık Bakanı Pilli'den Tabipler Birliği Başkanı’na yüklenme: “Hep yıpratıcı oldu”

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Sağlık Bakanı Pilli'den Tabipler Birliği Başkanı’na yüklenme: “Hep yıpratıcı oldu”
Sağlık Bakanı Pilli'den Tabipler Birliği Başkanı’na yüklenme: “Hep yıpratıcı oldu”

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kapasitesi 5’ten 10’a çıkarılan yoğun bakım ünitesi ile PCR testi kapasitesi 600’den bine çıkarılan Gazimağusa Devlet Hastanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuarı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni bakan olarak üçüncü kez ziyaret ettiğine işaret ederek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde  bilinçli ve  bilgili  bir ekiple sıfırdan  DNA laboratuarı kurulduğunu belirtti.

Bakan Pilli,  görev geldikten sonra  tüm hastanelerin altyapılarını geliştirmek hedefiyle çalıştıklarını kaydederek,  Lefkoşa’da günde 100-150 test yapan PCR laboratuarının kapasitesinin 1000’e çıkarıldığını, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki laboratuarın ise  600’lerden 1000’e yükseltildiğini vurguladı.

Gazimağusa’daki laboratuarda PCR dışında   HIV gibi diğer testlerin de yapılabileceğini belirten Pilli, “Prensibimiz, yaptıktan sonra konuşmak. Önce yaparız, sonra konuşuruz” dedi.

Göreve geldiğinde batı nil virüsü, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanması,  Covid-19 gibi büyük sorunlarla mücadele ettiklerini söyleyen Pilli, “Yaptıklarımız halkımız tarafından takdir edildi. Biz halkımıza güveniyoruz, halkımız da bize güveniyor” dedi.

Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki alt yapı gelişmelerine dikkat çekerek, “ Hedefimiz, üçüncü basamak hastane haline getirmekti, yapacağız. Merdivenleri tek tek çıkacağız. Mağusa Devlet Hastanesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

COVID-19 İLE MÜCADELE… VAKALARIN YARISI TABURCU OLDU, YOĞUN BAKIMDA HASTA YOK

Açıklamasında Covid-19 ile mücadeleye de değinen Bakan Pilli,  şu ana kadar tespit edilen 52 vakanın yarısının iyileşerek taburcu olduğunu, tedavisi süren diğer hastaların durumlarının hafif seyrettiğini ve yoğun bakımda Covid-19 hastası bulunmadığını söyledi.

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelenin iyi gittiğini kaydederek, iyi bir ekibin görev yaptığını,  temaslı takiplerin yapıldığını,  iç bulaş olmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka’da vaka sayılarının arttığını kaydeden Pilli,  mecbur kalınmadıkça yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi uyarısında bulundu. Pilli gidecek olanlara da, kalabalığa girmemeleri,  maske ve hijyen kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Pilli 2020 yılını sağlık yılı olarak ilan ettiklerini belirterek,  hedefleri doğrultusunda 500’den 700 yatak kapasitesine çıkarılan hastanenin temelinin 2020 yılı içinde atılacağını kaydetti.

Pilli Güzelyurt’taki hastane inşaatında ise 1 ve 2. etapların bittiğini, hafta başında yeni etabın çalışmalarına başlanacağını söyledi.

GAÜ’den devralınan hastane inşaatının ihale aşamasında olduğunu söyleyen Pilli,  “Orada da hedefe doğru ilerliyoruz” dedi.

“SAĞLIKTA ÇALIŞANLARIN YAPICI DEĞİL YIKICI KONUŞMALAR YAPMASI ÜZÜCÜ”

Sağlık Bakanı Pilli, kendisini en fazla üzen şeylerden birinin sağlıkta çalışan kişilerin  yapıcı değil yıkıcı konuşmalar yapması olduğunu söyleyerek, özetle, “Biz yapıyoruz, bazıları sadece konuşuyor. Bu beni çok üzüyor. Burası bizim evimizdir. Bizim evimizdeki eksiklikler  de herkes tarafından biliniyor. Tabipler Birliği Başkanı bugüne kadar hiç yapıcı olmamıştır, hep yıpratıcı olmuştur. Tabipler Birliğinin her zaman yıkıcı konuşma yapması beni çok üzüyor” dedi.

Sağlıkta eksikliklerin olduğunu, ancak bu eksiklikleri giderdiklerini söyleyen Pilli, “Eksikliler varsa gelirsin oturursun, herkesle konuşursun onu en iyi şekilde gidermeye çalışırsın. Covid-19 ile ilgili bir çok şey yaptık. Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi ile bizim mücadelemiz arasında dağlar kadar fark var. İşte komşumuz… Biz yapıyoruz ama onlar yıkıyor” dedi.

AB’nin sağlığa; Sağlık Bakanlığını tanımadığı için Tabipler Birliği üzerinden yardım yaptığını söyleyen Pilli, 25 hekimin istihdamının parasını AB verecekken Tabipler Birliğinin buna “taş koyduğunu” söyledi.

Pilli,  “Tabipler Birliği, hekimler kendi altında çalışsın diye bunu önledi” iddiasında bulundu.

Tabipler Birliği Başkanı’nın her gün televizyonlara çıkıp yıpratıcı konuşmalar yaptığını söyleyen Bakan Pilli özetle, “  Bu tip şeyler doktor camiamıza yakışmıyor. Eksiklerimiz olabilir, gelsin otursun konuşalım. Eksiklik  varsa yapalım. Birlikten kuvvet, güç doğar” ifadelerini kullandı.

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