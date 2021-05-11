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Sağlık Bakanı Ünal Üstel Hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı; Covid-19 ile mücadele boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel Hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı; Covid-19 ile mücadele boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Üstel, yayımladığı mesajda, yaşanan pandemi nedeniyle tüm dünyanın, sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha anladığını vurgulayarak “ Bu zorlu süreçte canını ortaya koyarak çalışan, hayat kurtaran sağlık çalışanları toplumun kurtarıcıları olmuştur. Salgınla mücadelemizde hemşirelerimiz en ön saflarda yer almış, kendi sağlıklarını riske atma pahasına emeklerini esirgememişlerdir” ifadelerini kullandı.

Üstel, sağlık hizmeti için ülkenin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden sağlık camiasının vazgeçilmezleri hemşirelerin gününü kutlayarak Covid-19 ile mücadele boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

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