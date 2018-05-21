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Sağlık Bakanlığı açıkladı. KKTC'de EBOLA vakası var mı?

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Sağlık Bakanlığı açıkladı. KKTC'de EBOLA vakası var mı?
Sağlık Bakanlığı açıkladı. KKTC'de EBOLA vakası var mı?

Sağlık Bakanlığı, ülkede ebola vakası olmadığını, 3’üncüdünya ülkelerinde oluşacak herhangi bir salgının KKTC’ye gelebilme ihtimaline karşı gerekli önlemler alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü’nün, daha önceki salgında hiç vaka bildirmeyen Kongo Cumhuriyeti’nde 3 ebola vakası olduğunu duyurduğunu belirtti.

Bu bildirim üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Komitesi’nin toplandığı ifade edilen açıklamada, ülke için hiçbir tehdit olmadığı, ancak ilerleyen süreçte olası bir ihtimale karşın gereken tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Bu konudaki araştırmalar ve tedbirlerin alınması için ilgili mercilerle toplantılar yapıldığı da ifade edilen açıklamada, istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Ancak ülkemizde herhangi bir ebola vakası tehlikesi yoktur. 3. Dünya ülkelerinde oluşacak herhangi bir salgının KKTC’ye gelebilme ihtimaline karşın, gerekli önlemler alınmaktadır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

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