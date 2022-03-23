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Sağlık Bakanlığı Açıklama: “ Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir”

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Sağlık Bakanlığı Açıklama: “ Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir”
Sağlık Bakanlığı Açıklama: “ Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir”

Sağlık Bakanlığı Açıklama

“ Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir”

Ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş Covid-19 aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığına dair iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Covid-19 mRNA aşılarının raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 10.09.2021 tarihinde 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır. Bu uzatma bu tarihten önce ve sonra üretilen tüm Biontech aşıları için geçerlidir.

Buna göre Biontech aşıları -60 ile -90 °C de saklanması koşulu ile üzerlerinde yazan son kullanım tarihinden SONRA 3 ay daha kullanılabilmektedir.  Mart ayından sonra üretilen aşıların üzerinde de son kullanım tarihi 9 ay raf ömrü olacak şekilde yazacaktır.

Şu anda kullanımda olan Biontech aşılarının üzerinde yazan ve Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından güncellenen son kullanım tarihleri aşağıdaki gibidir.

asilar.png

Özetle tüm dünyada Eylül ayından itibaren Biontech aşılarının raf ömrü 9 aya uzatılmıştır. Buna göre tablodan da görüleceği üzere flakonda son kullanım tarihi Aralık 2021 yazan aşılar Mart 2022 (31 Mart), Ocak 2022 yazan aşılar Nisan 2022, Şubat 2022 yazan aşılar Mayıs 2022, Mart 2022 yazan aşılar da Haziran 2022 tarihine kadar kullanılabilecektir. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.

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