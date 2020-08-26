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Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"

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Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"
Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere artık yemek verilmeyecek’ şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.

Bakanlık, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve pandemi sürecinde yürütülen başarılı çalışmalara gölge düşürmek adına yapıldığını ifade etti.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Böyle bir düşünce ve uygulama asla söz konusu değildir ve olamaz. Ne hükümetimizin ne de Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde bir kararı vardır.

Özellikle COVID-19’la mücadelede, gece gündüz demeden çalışan ve aktif rol alan sağlık emekçilerini mükâfatlandırmayı düşünürken ve bu yönde çalışmaları sürdürürken, hemşirelerimize bir tabak yemeği çok göreceğimiz düşüncesi bile Sağlık Bakanlığı olarak bizleri derinden üzmüştür.

Bu tip yayınların pandemi sürecinde yürütülen başarılı çalışmaları gölgelemek adına yapıldığını düşünmekle birlikte, Covid-19 mücadelesine katkı koyan ve hastanelerimizde emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.”

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