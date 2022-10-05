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Sağlık Bakanlığı ihale açtı! İşte detaylar...

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Solunum Cihazları ve Hastaların Yaşamlarını Sürdürebilmesi için Gereken Diğer Yaşam DestekMalzemeleri Fiyat Tespiti için ihale açtı.
Sağlık Bakanlığı ihale açtı! İşte detaylar...

İhale No: 292/2022

Kurum: Sağlık Bakanlığı

İşin Konusu: Solunum Cihazları ve Hastaların Yaşamlarını Sürdürebilmesi için Gereken Diğer Yaşam Destek Malzemeleri Fiyat Tespit İhalesi için teklif kabul edilir. Toplam tahmini değer : 950,000 TL + KDV

Kapanış Tarihi: 26/10/2022 10:00

Şartname Bedeli: 2,500 TL+KDV

Not: 2-Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. 4- Teminat Vadesi (Başlangıç ve bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı, vade bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halindei vade bitiş tarihi, tatil gününe izleyen ilk iş günü şeklinde dikkate alınarak teminat hazırlanmalıdır. 5- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 24.01. 2023 tarihli olacaktır. 6- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.) 7- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır

Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Sağlık Bakanlığı

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