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“Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama Hizmeti devam ediyor “

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“Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama Hizmeti devam ediyor “
“Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama Hizmeti devam ediyor “

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini artırmıştır.

Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecektir.

Henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa

12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında

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