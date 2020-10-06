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Sağlık Bakanlığı seçim sandıklarında görev yapacak kişilere ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, YSK’nın görevlendirdiği seçim sandıklarında görev alacak kişilere, Bakanlık ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı seçim sandıklarında görev yapacak kişilere ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, YSK’nın görevlendirdiği seçim sandıklarında görev alacak kişilere, Bakanlık ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, testlerin yapılacağı yerler ve saatleri şöyle:

Lefkoşa'da Lefkoşa Fuar Alanında, bugün saat 18.00’e kadar, yarın 08.00-17.00, perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar. Girne'de Girne Turizm limanında salı 08.00-17.00 arası, Çarşamba 11.00-18.00, Perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar. Mağusa'da Mağusa Hastanesi'nde salı, çarşamba ve perşembe günleri 08.00’den 18.00’e kadar. Güzelyurt 'ta ise Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde salı, çarşamba ve perşembe 09.30- 13.00 saatleri arasında, ayrıca bugün saat 18.00 den 20.00'ye kadar Güzelyurt AKM'de.”

TEMİZLİK VE DEZENFEKTE

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ekipleri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımı bitiminde tüm okullarda temizlik yapılarak dezenfekte edilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı da belirtildi.

Açıklamada, “YSK'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy kullanımı ve oy sayımı geç saatlere kalmayacağından dolayı yeterli zamanın olacağı, gerekli dezenfekte çalışmalarının yapılacağı ve bu nedenle okulların ertesi gün kapatılmasına gerek duyulmayacağını kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

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