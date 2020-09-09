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Sağlık Bakanlığı: "Tedbirlere tam uyum hayati önem taşıyor"

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Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak  covid-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması konusunda hatırlatma yaptı.
Sağlık Bakanlığı: "Tedbirlere tam uyum hayati önem taşıyor"

Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak  covid-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması konusunda hatırlatma yaptı. “Belirtilere karşı dikkatli olma, temastan kaçınma, izolasyon ve korunmaya yönelik tedbirlere tam uyum hayati önem taşıyor.” denilen açıklama şu şekilde: “COVID-19 salgınının artması nedeniyle, Sağlık Bakanlığımız bu açıklamayı ve hatırlatmaları yapmayı gerekli görmüştür: Dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Belirtilere karşı dikkatli olma, temastan kaçınma, izolasyon ve korunmaya yönelik tedbirlere tam uyum hayati önem taşıyor. Koronavirüs solunum  ve temas yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu sebeple kişilerin birbirine temasını önlemek amacıyla toplu alanlarda bulunmaması tehlikenin kontrol altında tutulması açısından oldukça önemlidir. İşyerlerinde de hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması hayati önem taşımaktadır. Koronavirüs, burun veya ağızdan çıkan küçük damlacıklar yoluyla insandan insana yayılıyor ve COVID-19’lu bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda virüsü etrafa yayabiliyor. İnsanlar, virüs bulaşmış bir kişiden bu damlacıkları soluduklarında COVID-19’u kapabiliyor. Öte yandan damlacıklar pozitif olan kişinin etrafındaki masa, kapı kolu gibi nesnelere ve yüzeylere tutunabiliyor. Başkaları da pozitif kişinin damlacığının tutunduğu nesnelere veya yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağıza dokundurmaları halinde enfekte olabiliyor. Hafif öksürüğü ve genel sağlık durumu iyi olan bir kişiden de COVID-19 bulaşabiliyor. Ayrıca çalışmalar hiçbir semptomu olmayan kişilerin virüsü bulaştırabileceğini gösteriyor. Özellikle kişilerin kendi hijyenlerine ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat etmesinin yanı sıra zorunlu olmadıkça toplu alanlarda bulunmamaları kişilerle temaslardan kaçınmaları gerekmektedir. Temel önlemler COVID-19’a karşı toplumsal anlamda maske-mesafe-hijyen kuralı en önemli korunma tedbiri olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda şu temel önlemlerin alınması önem taşıyor:

– Eller mümkünse su ve sabunla 2 dakika yıkanmalı, değilse alkol bazlı bir el losyonu ile düzenli ve derinlemesine temizlenmeli veya sabun ve suyla yıkanmalı. – Başkaları ile aradaki mesafe en az 1,5 metre olmalı.

– Maske kullanımına özen gösterilmeli. – Kalabalık yerlere gitmekten kaçınılmalı.

– Göz, burun ve ağza dokunmaktan uzak durulmalı.

– Belirti ya da hastalık tespiti halinde mutlaka evde kalınmalı. Ve maske takarak en yakın ateş polikliniğine başvurmalıdır.

– Ateş, öksürük ve nefes almada güçlük çekilmesi durumunda 112 veya 1102 aranarak  yardım istenmeli.

El hijyeni çok önemli Maske, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor ancak tek başına maske kullanımı COVID-19’a karşı koruma sağlamıyor.

Bunun fiziksel mesafe ve el hijyeni ile birlikte uygulanması önem taşıyor. Ayrıca, Kişilerin risk grubunda yer alan yakınlarının güvenliği için onları ziyaret etmemeleri, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri sosyal medyadan takip etmemeli, yalnızca güvenilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu doğru bilgileri takip etmek bu dönemde daha faydalı olacaktır. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalar ve gençlere çağrımızdır.

Özellikle 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar zorunlu olmadıkça kendini evde izole etmelidir. Gençlerimiz de topluluklardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır.” 

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