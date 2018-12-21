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Sağlık Bakanlığı'ndan SCABİES vakalarına yönelik duyuru!

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Ülkemizde son günlerde Mağusa Bölgesindeki iki ilkokulda görülen uyuz vakaları halkımızda paniğe sebep olmuştur.
Sağlık Bakanlığı'ndan SCABİES vakalarına yönelik duyuru!

Ülkemizde son günlerde Mağusa Bölgesindeki  iki ilkokulda görülen uyuz vakaları halkımızda paniğe sebep olmuştur. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak dairemize bilgi ulaştığı andan itibaren vakalara müdahale edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.
 

Herhangi bir bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması durumunda doktorlarımız tarafından zamanında müdahale  edilmekte ve dairemize bildirim yapılmaktadır.Bildirimi yapılan vakalar görevli sıhhiye müfettişlerimiz tarafından yerinde tesbiti yapılarak ikametgahalarına ulaşılmaktadır. Bununla birlikte her açıdan gerekli tedbirler alınmaktadır. 


Hasta kişinin yakını çevresinde temas ettiği kişiler tesbit edilerek, gerekli görülmesi halinde  tedaviye  başlanmakta ve takibi yapılmaktadır.
 

Ayrıca mekanlarda da  hijyen açısından gerekli tedbirler alınmaktadır.Halkımız bu konularda  endişe duymamalıdır. Herhangi bir bulaşıcı hastalık durumunda Sağlık Merkezleri ve Devlet  Hastanelerine  başvurmalıdırlar. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi her durumda gerekli müdahaleyi yapmaktadır.  


Son yaşanan uyuz vakalarında okullar ziyaret edilmiştir. Sıhhiye  Müfettişleri gerekli önlemleri almışlardır. Cilt Hekimleri (Dermatoloji Uzmanları) öğrencilerin muayenelerini  yaparak tedavilere başlamıştır. öğretmen ve velilere, her iki okulumuzda uyuz  konusunda  bilgilendirme yapılmıştır.

Halkımıza bu konuda bilgi vermek amacıyla "Uyuz nedir?, Uyuz nasıl bulaşır?, Hastalarda ne gibi hastalık belirtileri görülür?, En fazla risk altında bulunan kişiler kimlerdir?, Hastalık durumunda nelere dikkat etmeliyim?, Kendimi nasıl koruyabilirim?" başlıklarını içeren bir bilgilendirme hazırlanmıştır.

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