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Sağlık Bakanlığı:Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs teşhisi yok

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Sağlık Bakanlığı:Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs teşhisi yok
Sağlık Bakanlığı:Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs teşhisi yok

Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, KKTC’de şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs teşhisi bulunmadığı ifade edilirken, Güney Kıbrıs’ın 4 kara sınır kapısını herhangi bir bilimsel dayanağı olmadan kapattığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı İtalya’dan adaya dönecek kişilere de çağrı yaptı. Son 14 gün içinde Güney Kıbrıs veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığı araması istendi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında; Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanların yeni tip koronavirüse ilişkin dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdiği, yeşil hat üzerinden kapılarda kontrol yapmanın bilimsel bir dayanağı olmadığı, deniz ve hava ulaşımındaki kontrollerin ise daha önemli olduğu vurgulandı.
Geçen Cuma günü Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bir kararla, 4 kara sınır kapısını kapattığı anımsatılan açıklamada, bunun herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığına işaret edildi.
Açıklamada, “KKTC’de şu ana kadar herhangi bir Korona Virüsü teşhisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Korona virüse bağlı olarak İtalya’da alınan önlemler kapsamında kapanan okullardan KKTC’ye dönecek kişilerle ilgili olarak da açıklama yaptı.
Açıklamada, Korona virüs salgını nedeniyle İtalya’daki okulların kapatıldığı ve oradaki Kıbrıslı Türk öğrencilerin adaya döndükleri ifade edilerek, gelecek olanların olası Kovid-19 açısındandeğerlendirilebilmeleri için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmeleri istendi.
İtalya’dan dönenlerin 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 numaralı telefonları arayarak Sağlık Bakanlığı ile temas kurması istenilen açıklamada, “Halkımızın bu konuya hassasiyet göstererek, son 14 gün içinde Güney Kıbrıs’tan veya Türkiye üzerinden ülkeye girmiş olan kişilerin bakanlığımızı araması önemle rica olunur” denildi.

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