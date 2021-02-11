  • BIST 1.553
  • Altın 417,055
  • Dolar 7,0441
  • Euro 8,5401
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarın başlıyor

» »
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarından itibaren 4 gün boyunca gerçekleştirileceği duyuruldu.
Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarından itibaren 4 gün boyunca gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında ;

“12 Şubat Cuma, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günlerinde sağlık çalışanlarının 2.doz  aşıları birinci dozların  yapıldığı merkezlerde yapılacaktır.

Sadece Acil Durum (Pandemi ) Hastanesinde ilk doz aşılarını yaptıranlar  2.doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracaklardır.

Nalbantoğlu Hastanesinde 12 Şubat Cuma ve 15 Şubat pazartesi  aşılama saat 13.00’de  başlayacaktır. 13 Şubat Cumartesi  ve 14 Şubat Pazar tarihlerinde ise tüm hastanelerde saat 09.00′ dan itibaren sağlık çalısanlarının  aşılamaları yapılacaktır.

2. Doz aşısı yapılacak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde yukarıda belirtilen  merkezlere gitmeleri önemle rica olunur.” denildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İle Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Protokol İmzalanacak11 Şubat 2021 Perşembe 12:49
  • Elcil'den Tatar'a tepki!11 Şubat 2021 Perşembe 12:43
  • Kaçak süt tozu ve süt proteini yakalandı!11 Şubat 2021 Perşembe 12:23
  • Evinde ve üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı11 Şubat 2021 Perşembe 12:18
  • Alsancak Belediyesi 65 Yaş Üstü Ve Engelli Olan Vatandaşların Evlerinde Aşılanması İçin Çalışma Başlattı11 Şubat 2021 Perşembe 12:18
  • 5 kişi bir evde toplanıp kumar oynadı!11 Şubat 2021 Perşembe 12:15
  • KTTO'dan 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları günü mesajı11 Şubat 2021 Perşembe 12:13
  • Bıçaklı: “Yeni belirlenen asgari ücretle çalışanlar yine açlığa mahkum edildi”11 Şubat 2021 Perşembe 12:02
  • Rogers'den Arıklı'ya: asılsız iddiaları bırak, bilimsel temelde cevap ver!11 Şubat 2021 Perşembe 11:57
  • KKTC ve TC Heyetleri Arasındaki Görüşme Başladı11 Şubat 2021 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti