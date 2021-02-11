Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yarından itibaren 4 gün boyunca gerçekleştirileceği duyuruldu.
Bakanlık açıklamasında ;
“12 Şubat Cuma, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günlerinde sağlık çalışanlarının 2.doz aşıları birinci dozların yapıldığı merkezlerde yapılacaktır.
Sadece Acil Durum (Pandemi ) Hastanesinde ilk doz aşılarını yaptıranlar 2.doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracaklardır.
Nalbantoğlu Hastanesinde 12 Şubat Cuma ve 15 Şubat pazartesi aşılama saat 13.00’de başlayacaktır. 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar tarihlerinde ise tüm hastanelerde saat 09.00′ dan itibaren sağlık çalısanlarının aşılamaları yapılacaktır.
2. Doz aşısı yapılacak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde yukarıda belirtilen merkezlere gitmeleri önemle rica olunur.” denildi.
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