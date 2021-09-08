Sağlık Dernekleri Platformu, sağlık hakkı için yürüdü

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), "en temel insan hakkı olan sağlık hakkının ihlal edilmesine dur demek" gerekçesiyle ve sorunlarına ivedi çözüm talebiyle bugün Lefkoşa’da eylem gerçekleştirdi.

Başbakanlık çemberinde saat 08.00’de toplanan eylemciler, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığına yürüdü.

Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapan eylemciler, 9 sağlık örgütünün sorun ve taleplerini içeren mektubu Başbakanlığa sundu.

Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit, okuduğu yazılı basın açıklamasında, sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu belirterek, ihlal edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

İlacına ve tedavisine erişemeyen, bu nedenle yaşam kalitesi düşen veya hayati riske giren herkes için eylem yatıklarını anlatan Kibrit, sağlık haklarından hiçbir gerekçe ile taviz verilmemesini istedi.

Sağlık hakkı ihlalleri son bulana dek eylemlerinin süreceğini belirten Kibrit, şöyle devam etti:

“2016 yılında bir araya gelerek sağlık dernekleri olarak ortak mücadeleye başladık. Yıllardır eşit ve erişilebilir kamusal sağlığın en önce erişilebilir konu olması gerekirken bunun sürekli ötelendiğini ve yaşamlarımızda vahim etkisi olduğunu deneyimleyerek öğrendik. Yıllardır katlanarak büyüyen sorunlar yüzünden sağlık haklarımızdan yoksun kaldık. Yıllardır zaten var olan sorunlar Pandemi nedeniyle de büyüdükçe büyüdü. Kronik hastalar, bu konuda birinci elden mağdurdur. Pandemi nedeniyle yüksek risk grubunda olan hasta ve engelliler de sağlıklı olmaya en çok ihtiyaç duyduğu zamanda korunaksız bıraktı. Adil, erişilebilir ve çağdaş sağlık hizmeti yoksa kimse güvende olmaz.”

Eylemde, “Bürokrat atamaya, ateşeliklere var, sağlığımıza?” , “Barış Ruh ve Sinir Hastanesine sahip çıkın”, “Ruh Sağlığı Yasası hemen şimdi”, “Nereye?”, “Hayır kurumları devletin maliyesi değildir” yazılı birçok pankart taşındı.