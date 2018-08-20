Sağlık emekçileri ambulansların hizmet vermesi için angarya çalışıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, ambulansların hizmet vermesi için sağlık emekçilerinin ek mesai saatleri dolmasına rağmen angarya olarak fazladan çalıştığını belirtti.

Varış, ekonomik kriz yaşanmaması için öncelikle en tepedeki sermaye gruplarından başlanarak ekonominin kayıt altına alınması ve adaletli vergilendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Tıp-İş Başkanı Varış, “Denetim mekanizmalarındaki eksikliklerden dolayı kayıt dışı ekonominin çok fazla olduğu, idarenin ülkede sosyal güvencesiz çalışan kaç yerli/yabancı emekçinin olduğunu bilmediği bir düzenin varlığında gelirleri vergilendirilen çalışanlara daha da fazla yük yükleme girişimleri ve bunu ekonomik seferberliğin en temel öğesi olarak göstermeye çalışması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Varış, krizin yoksullaşma getireceğine, yoksullaşmanın sağlığa doğrudan etki edeceğine işaret etti.

“İDARENİN YASA DIŞI OLDUĞUNU BİLE BİLE BİR KARAR ALMASI VE HERKESTEN BU KARARA UYMASINI BEKLEMEK DAYANIŞMA DEĞİL DAYATMADIR”

Dayanışmanın toplumsal bir olgu olduğunu dile getiren Varış, “İdarenin yasa dışı olduğunu bile bile bir karar alması ve herkesten bu karara uymasını beklemek dayanışma değil dayatmadır” görüşünü belirtti.

Sağlık sisteminin ekonomik krizden en az zararla çıkmasının sadece ortak akılla bulunan çözümlerle mümkün olacağını kaydeden Varış, krizin salt idarenin aldığı kararlarla çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“NÖBET TUTMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPTIĞI BİR İŞ DEĞİL”

“Çeşitli eksikliklere rağmen sağlık emekçilerinin özverisiyle yürütülmeye çalışılan kamusal sağlık hizmeti sunumunda, yurttaşların sağlık hakkı kullanımını daha fazla bozacak hiçbir bahaneyi kabul etmeyeceğimizi bütün siyasi aktörlere ilan ediyoruz” diyen Varış, şöyle devam etti:

“Ek mesai olarak nitelendirilen ‘nöbet tutmak’ sağlık çalışanlarının gönüllülük esasına göre yaptığı bir iş değil sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca sürmesini sağlamak bir zorunluluktur ve mesleki etik değerleri çerçevesinde verdiği bir hizmettir.”

“AMBULANSLARIN HİZMET VERMESİ İÇİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ EK MESAİ SAATLERİ DOLMASINA RAĞMEN ANGARYA ÇALIŞMAKTADIR”

Birçok sağlık emekçisinin sağlık servislerde hizmetlerin yürütülmesi ve ambulansların 24 saat boyunca hizmet verebilmesi için ek mesai saatleri dolmasına rağmen angarya olarak fazladan çalıştığını dile getiren Varış, “Sağlık sisteminde ek mesainin azalmasını sağlamanın tek yolu idarenin yıllardır yaptığımız çağrılara ve son olarak da 9 Ağustos 2018 tarihinde yaptığımız eyleme kulak vererek gerekli personel eksikliklerini gidermesiyle sağlanabilir” dedi.

Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, yurttaşların hayatlarını riske sokmayacak şekilde yapılacak akla uygun düzenlemelere sonuna kadar destek vereceklerini ancak özel sektör veya kamusal alanda hizmet veren hiçbir emekçinin çeşitli bahanelerle daha fazla sömürülmemesi için gereken mücadeleyi de ilerleteceklerini belirtti.