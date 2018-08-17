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Sağlık emekçilerine dokunmayın

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak, sağlık ve maliye bakanlıklarının, ekonomik tedbir kisvesi altında sağlık personeline ödenen ek mesai kat sayısını aşağıya çekmek için başlattığı çalışmayı son derece yersiz buluyoruz.
Sağlık emekçilerine dokunmayın

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak, sağlık ve maliye bakanlıklarının, ekonomik tedbir kisvesi altında sağlık personeline ödenen ek mesai kat sayısını aşağıya çekmek için başlattığı çalışmayı son derece yersiz buluyoruz.

Nöbet döneminde 36 saat kesintisiz çalışmak zorunda kalan, “on call” ile birleştirildiğinde bazen 48 saat kesintisiz hizmet veren sağlık emekçilerinin üvey evlat muamelesi görmesi sosyal devlet anlayışımız ve eşitlik ilkesi ile ters düşmektedir.

Bilinmesi gerekir ki; 36 saat kesintisiz görev yapan özellikle bir ameliyathane, anestezi,112 ve/veya bir yoğun bakım hemşiresinin fiziki ve mental yorgunluğu insani sınırları zorlar noktadadır.

Polis ve askerimize uygulanan yıpranma haklarından faydalanamayan, doktorlara tanınan özlük haklarının onda birine bile sahip olamayan sağlık emekçilerimizin durumu her geçen gün daha kötüye doğru gitmektedir.

Eksik kadrolara ve tüm imkansızlıklara rağmen iyi niyetli ve gönülden bir şekilde işlerini yapmaya çalışan sağlık emekçilerimizin hak ettiği muamele bu değildir.

Unutulmaması gerekir ki, hiç kimse kendi keyfi kararı ile nöbete kalmamaktadır. Hastanelerdeki kadro eksiklikleri nedeni ile çalışanlar nöbete kalmakta ve bunun karşılığında da ek mesai almaktadır. İstihdam yaratmayı beceremeyen hükümet, bir yandan da ek mesai kat sayılarını düşürme yoluna giderse, hastanelerimizde ek mesaiye kalacak sağlık emekçisi kalmayacak ve bu da çok vahim sonuçlara yol açacaktır.

Halkçı ve emekçi dostu söylemler ile kurulan ancak devlet kaynaklarını hoyratça kullanma alışkanlığını sürdüren4’lü hükümetin kuzu postunda tilki olduğunu görüyor vehükümete, elini sağlık emekçilerinin cebinden çekmesi çağrısı yapıyoruz.

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