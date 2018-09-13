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“Sağlık tasarruf yapılabilecek bir alan değildir’’

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Tıp-İş Gazimağusa Bölge Temsilcisi Dr. Ahmet Körceğez Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler hakkında yazılı açıklama yaptı.
“Sağlık tasarruf yapılabilecek bir alan değildir’’

Tıp-İş Gazimağusa Bölge Temsilcisi Dr. Ahmet Körceğez Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dr. Ahmet Körceğez, bölge nüfusunun artması ve artan turist sayısı ile hastaneden hizmet alanların arttığına işaret ederek, hastaların beklentilerini karşılamakta güçlük çekildiğini belirtti.
“HASTANEDE YOĞUN BAKIM VE YENİ DOĞAN ÜNİTESİ YOK”
Hastane yatak kapasitesinde ve hastane içerisinde yer alan donanım eksikliklerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen Körceğez, “Hastanede yoğun bakım ve yeni doğan ünitesi yok” dedi.
“HASTABAKICI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ”
Hastabakıcı eksikliği ile ilgili yaşanan sorunları anlatarak, bir an önce çözüm isteyen Körceğez “Hastane bünyesinde hastabakıcı olmaması bakıma muhtaç hastaları zor durumda bırakmaktadır.” dedi. 
Körceğez, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kurulduğu günden bugüne hastalara maksimum hizmet için çalışmakta olduğunu, sağlık çalışanlarının fedakârca bu görevi yaptığını söyledi. 
Körceğez açıklamasına “Sağlık tasarruf yapılabilecek bir alan değildir’’ diyerek devam etti.
Hastane personelinin bir kısmının yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve planlamanın buna göre yapılması gerektiğini söyleyen Körceğez, yatak kapasitesi eksiklikleri, ameliyathanenin yetersiz olması, acil servisin fiziki yapısının yetersiz olması özellikle çocuk acilinin olmamasının, fizik tedavi ünitesinin ihtiyaçlara cevap verememesinin, diş ünitesinin çok yetersiz olmasının büyük yapısal eksikliklerden bazıları olduğunu kaydetti.
“CİHAZLAR YETERSİZ SAYIDA VE DONANIMDA, ÖZELDEN HİZMET SATIN ALINIYOR”
Körceğez, bölge nüfusunun isteklerine cevap vermede yetersiz kaldıklarını, olması gereken cihazların yetersiz sayıda ve donanımda olması yüzünden bu hizmetlerin özel sektörden satın alındığını ve bu hizmetler karşılığında devletin özel hastanelere yüklü miktarlarda ödeme yaptığını söyledi. 
Körceğez “Örneğin anjio ünitesi gibi üniteler bizim hastanemizde yokken bazı özel hastaneler bu üniteleri kurup çalıştırabilmektedirler. Devlet bu açıdan özel hastanelere korkunç paralar ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca solunum testleri, bronkoskobi, göz ünitesi gibi eksiklikler hızlıca giderilmelidir.” dedi.
İdari düzenlemede eksiklikler yaşandığını da söyleyen Körceğez, hem hastaların hem çalışanın memnun olacağı bir sistemin kurulması gerektiğini kaydetti. 
“ISO 9001 kalite yönetim ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgelerimiz olmalı” diyen Körceğez, hizmet kalitesini artırmak için yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

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