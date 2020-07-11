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Sağlık turizmi konseyi başkanı savaşan: “basın emekçilerini yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz”

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Sağlık turizmi konseyi başkanı savaşan: “basın emekçilerini yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz”
Sağlık turizmi konseyi başkanı savaşan: “basın emekçilerini yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı  Ahmet Savaşan, basının demokratik düzene katkısına vurgu yaparak basın-yayın organlarının ekonomik sıkıntılarına dikkati çekti.

Savaşan, yayımladığı Basın Günü mesajında basının, kamuoyunun ülke ve dünya gerçekleri ile buluşturulması, toplumda kanaat oluşturulması, sosyal dayanışmanın temini gibi önemli görevleri bulunduğunu hatırlatarak, basının önemli bir demokratik güç olduğuna vurgu yaptı. 

“BASIN DEMOKRASİNİN TEMEL YAPI TAŞLARINDAN BİRİDİR”

Savaşan, demokrasinin temel yapı taşlarından biri olan basın camiasının, düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı konumunda olduğuna işaret ederek, bilgilendirici yönüyle basın camiasının, demokrasinin sağlıklı bir şekilde çalışması için belirleyici bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti. 

“BİLİŞİM YASASININ GEÇİRİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİDİR”

Ahmet Emin Efendi tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete Saded’in 131’inci yıl dönümünde, Basın İş Yasasının tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan sıkıntılar olmasına ve gazetecilik etik kurallarına bağlılık konusunda sorunlar bulunmasına karşın, ülkede basının yaptığı görevin etkili ve sonuç alıcı olabildiğini hatırlatan Savaşan, “İnternet gazeteciliğinde kalitenin yükselmesine yardımcı olacak Bilişim Yasası’nın geçirilmesi memnuniyet vericidir” dedi.

“BASIN EMEKÇİLERİ SALGIN NEDENİYLE ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR”

Savaşan, günümüzde basın-yayın organlarının salgın nedeniyle daralan ekonomiden kaynaklanan zorlukları olduğunu ve basın emekçilerinin mesleklerini zor koşullarda icra etmeye çalıştıklarını gözlemlediğini belirterek, “Hepimiz, basın-yayın organlarımızın güçlenmesi ve basın emekçilerinin insanca yaşam koşullarında çalışarak demokratik toplumsal düzeninin devamına katkı koymasına yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajının sonunda, “Kıbrıs Türk basınının vefakâr çalışanlarının Basın Günü’nü en samimi dileklerimle kutlar, toplumu aydınlatmak adına üstlendikleri görevin öneminin bilinciyle, basın mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sadık kalarak, halkımıza hizmetlerinin devamını dilerim" dedi.

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