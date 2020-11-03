  • BIST 1.136
  • Altın 513,655
  • Dolar 8,4264
  • Euro 9,8266
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Sağlıklı Bir Gelişim İçin LTB Çocuk Merkezi’nde Jimnastik Dersleri Başladı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çocuk Merkezi’ndeki çocuklara yönelik sağlıklı bir gelişim için jimnastik dersleri başladı.
Sağlıklı Bir Gelişim İçin LTB Çocuk Merkezi’nde Jimnastik Dersleri Başladı

LTB personeli ve jimnastik eğitmeni Ayçin Çörekçioğlu tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak haftada iki kez verilen derslerde merkezden eğitim ve bakım hizmeti alan 3-5 yaş arası ortalama 40 çocuğa sınıf sınıf ayrılarak temel spor egzersizleri yaptırılıyor.Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen derslerde öğretici maske takarken çocuklar da belli bir sayıda derslere katılıyor.

2-min-001.jpg

Lefkoşa Türk Belediyesi, SORÖV yönetiminde 30’dan fazla sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuğa cüzi ücretler karşılığında hizmet veren kreşin yaşadığı sorunlar karşısında yönetim ve işletme sorumluluğunu 1 Haziran 2019 tarihinde almıştı. 2019 yılında yapılan Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 220.000 TL’lik gelir kreşin başka bir binada daha çok çocuğa daha iyi hizmet vermesi için kullanıldı. Toplam 489.000 TL maliyetle LTB’ye ait bir bina kreşe uygun şekilde tadil edilerek eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

3-min-001.jpg

Merkezde seramik, tiyatro ve müzik dersleri ile yaratıcı öğrenme programı da yapılacak
Yeni yerinde LTB Çocuk Merkezi hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş bir alana sahip olup sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarına haftaiçi hergün hizmet veriyor.Bahçesinde oyun grubunun da yer aldığı merkezde jimnastiğin yanısıra MasterKids Yaratıcı Kaşifler Programı, Leman Özkan eğitmenliğinde seramik dersleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları ile tiyatro ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçıları ile müzik dersleri de yer alıyor.

5-min-001.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün yeni vaka yok...02 Kasım 2020 Pazartesi 20:40
  • 1759 test yapıldı; yeni vaka yok...02 Kasım 2020 Pazartesi 20:40
  • Kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 18:50
  • Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı02 Kasım 2020 Pazartesi 18:12
  • 2020 yılının ikinci çeyreğinde 311 milyon 629 bin 785 dakika02 Kasım 2020 Pazartesi 18:04
  • Pilli:Pandemi Hastanesi 15 Kasım’da açılacak02 Kasım 2020 Pazartesi 17:43
  • Güven Bengihan: “Tüp gaza yüzde 30'un üzerinde zam yapılması insafsızlık”02 Kasım 2020 Pazartesi 17:36
  • Aracı içerisinde 8 gr uyuşturucu bulunmuştu02 Kasım 2020 Pazartesi 17:30
  • Pilli: Elektronik bileklik uygulamasına 10 gün içerisinde geçilecek02 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
  • Yağışlı hava geliyor02 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti