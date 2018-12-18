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Şahali: En büyük dileğim, organik ürün yetiştiriciliği ve tüketiminde farkındalığın artması

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Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı
Şahali: En büyük dileğim, organik ürün yetiştiriciliği ve tüketiminde farkındalığın artması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler bugün bakanlıkta düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Yarışma sonucunda birinci Gamze Anıl- Cem Kara, ikinci Levent Taşkan ve üçüncü Cengiz Beysoydan oldu. 
Dereceye girenlerin ödülleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Armağan Candan tarafından verildi.

Şahali: En büyük dileğim, organik ürün yetiştiriciliği ve tüketiminde farkındalığın artması
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, organik tarım konusunda kurumsallaşmanın önemli bir adımının simgelerden de istifade etmek olduğunu söyleyerek, ülkeye özgü organik tarım logosunun belirlenmesi ile ilgili şeffaf ve açık bir prosedür takip edildiğini ve ulusal yarışma sonucunda KKTC’nin organik logosunun saptandığını belirtti.

Bakan Şahali, en büyük dileğinin ülkede hem organik tarım yetiştiriciliğinin hem de organik ürün tüketimi konusunda farkındalığın artması olduğunu ifade ederek, bunun sertifikalı üretim konusundaki cazibenin artmasına etki edeceğini kaydetti.

Bakan Şahali, bakanlık olarak gerek organik ürün yetiştiriciliği gerekse sertifikalı ürün yetiştiriciliği konusunda yönlendirici olmaya ve üreticilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. 2016 yılından itibaren bu konunun Tarım Destek Bütçesi içerisinde kurumsallaştığına işaret eden Bakan Şahali, sertifikalı üretime desteğin her üretim alanında sağlandığını aktardı.

Organik üretimin, uzun ve zor bir yolculuğu olduğunu anımsatan Bakan Şahali, “Umuyorum ki hem mevzuatın hazırlanması hem de bu yolda mesafe katedenlerin bundan sonra daha hızlı ilerlemesine zemin yaratacak yeni bir düzleme geçmiş oluruz” dedi.
Bakan Şahali, Organik Tarım Yasası’nın hazırlanması, uygulanması konusunda emeği geçenlere ve yarışmaya katılan tasarımcılara teşekkür etti.

Dereceye giren logolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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