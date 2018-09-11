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Şahali: Süte yapılan indirim tüketiciye yansımalı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Koop-Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) yetkililerini toplantıya çağırdı.
Şahali: Süte yapılan indirim tüketiciye yansımalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Koop-Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) yetkililerini toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile dün sağlanan mutabakat çerçevesinde, süt fiyatına getirilen indirimle birlikte, çiğ soğuk inek sütünün imalat sanayiine satış fiyatının 1.99 TL yerine, 1.87 TL olarak yeniden düzenlenmesi konusu ele alındı.

Bakan Şahali, imalat sanayiine hammadde olarak satılan süt fiyatında yapılan 12 kuruşluk indirimin, tüketiciye doğrudan yansıtılması yönündeki taleplerini muhataplarına aktararak, bu durumun ürün fiyat listesine doğrudan yansıdığını görmek istediğini belirtti.

Bakanlık olarak süt fiyatının yeniden belirlenmesinde yurttaşın alım gücünün korunmasını da gözettiklerini belirten Erkut Şahali, “Süt fiyatında yapılan indirim, ürünlere doğrudan yansımalı ve yurttaşımızın yerli üretim süt ürünlerine erişimini kolaylaştırmalıdır. Bu indirim ancak bu şekilde anlam kazanır" diyerek, fiyatlarda herhangi bir düşüş olmaması halinde, bu indirimin anlamlı olmayacağını sözlerine ekledi. Süt ürünleri imalatçılarından yeni duruma göre ürün fiyat listelerini güncellemelerini talep eden Bakan Şahali, konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

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