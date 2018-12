Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, KKTC Sulama İletim Tüneli projesi için “Atılan bu adım, tarihi bir adımdır, saygıyla karşılanmalı ve teşekkürle baş tacı yapılmalıdır” dedi.

Bakan Şahali, Türkiye Cumhuriyeti ile, bu adımın ardından, yapılması gerekenleri de yapmak için, işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, temeli atılan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesi tamamlandığında KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon Türk Lirası katkı sağlanacağını, KKTC'nin tarım hasılasının da yüzde 20 oranında büyüyeceğini kaydetti.

KKTC’ye tarım suyu ulaştıracak KKTC Sulama İletim Tüneli’nin temeli bugün atıldı.

Tepebaşı’nda yer alan temel atma töreninde sırasıyla; DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, TC Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşma yaptı.

AYDIN

Törende ilk konuşmayı yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, KKTC Su Temin Projesi’nin önemine işaret ederek, KKTC Su Temin Projesi ile TC’den KKTC’ye memba kalitesinde su verildiğini anlattı.

184 Milyon TL maliyetli KKTC Sulama İletim Tüneli hakkında bilgiler veren Aydın, 4.20 metre çapında 5.7 km uzunluğundaki tünel inşaatında, 3.5 metre çapında 450 metre uzunluğunda galeri, 1.5 metre çapında ve 582 metre uzunluğunda cebri boru imalatı yapılacağını kaydetti.

Aydın, sulama tünelinin tamamlanmasının ardından KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon TL’lik katkı sağlanacağını belirterek, projenin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÖZKALDI

TC Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı da konuşmasında, bugünkü temel atma töreni ve gelecek suyun önemine işaret ederek, suyun KKTC’nin tarımsal hasılatının çoğalmasını sağlayacak ve topraklarını bereketlendireceğini kaydetti.

Ulusların devamı için suyun çok önemli olduğunu vurgulayan Özkaldı, TC’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu temini için DSİ’nin çok büyük bir sorumluluk üstlenerek, görev ifa ettiğini söyledi.

184 milyon TL maliyetli projenin önemine dikkat çeken Özkaldı, su temin projesi kapsamında tüm yerleşim yerlerine içme suyu temin edildiğini anımsattı.

Özkaldı, Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun 38 milyon metreküpünün, KKTC'de inşa edilecek arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra içme suyu olarak, kalan 37 milyon metreküp suyun ise zirai sulama amaçlı olarak kullanılacağını belirtti.

TC olarak sulama ve atık su projesine odaklandıklarını ifade eden Özkaldı, KKTC sulama iletim tüneli projesi hakkında bilgiler vererek, proje sonunda 100 bin dekar tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağını söyledi.

Özkaldı, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, bugün KKTC Su Temin Projesi’nin başka bir aşamasının temellerinin atıldığını belirterek, bu projeye inanan ve hayata geçirilmesine katkı koyan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

KKTC’nin suya hasret kalan topraklarına su getirilmesinin, ülkenin kaderinin değiştirilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Başçeri, sulama tesislerinin de tamamlanmasıyla KKTC’de tarım alanında da önemli bir gelişme ve dönüşüm yaşanacağına inanç belirtti.

Suya hasret kalmış topraklara su getirilmesinin önemine işaret eden Başçeri, tarım alanlarına verilecek suyla, tarım alanlarında ciddi değişim ve dönüşümün gerçekleşeceğini söyledi.

Başçeri, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, KKTC Su Temini projesiyle, KKTC’nin 30 ay önce can suyuna kavuştuğunu anımsatarak, bir hayal gibi görünen projenin hayata geçmesiyle, ülkenin yılda 75 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyuna kavuştuğunu vurguladı.

TÜNELİN TAMAMLANMASIYLA SU, GÜZELYURT VE MESARYA OVASINA TAŞINACAK

30 aydır evlerde içme ve kullanma amaçlı kullanılan suyun, tarımsal amaçla kullanılabilmesi için bugün ilk adımın atıldığını söyleyen Şahali, tünelin tamamlanmasının ardından, suyun ülkenin 1. kalitede tarım yapılan yeri olan Güzelyurt ovasına ve kuru tarım alanı olan Mesarya ovasına taşınacağını ifade etti.

“Atılan bu adım, tarihi bir adımdır, saygıyla karşılanmalı ve teşekkürle baş tacı yapılmalıdır” diyen Bakan Şahali, Türkiye Cumhuriyeti ile, bu adımın ardından, yapılması gerekenleri de yapmak için, işbirliği içinde çalışacaklarını anlattı.

Bu projelerin, ülkede daha nitelikli bir yaşam sağlamak için hayata geçtiğini belirten Bakan Erkut Şahali, bunları geleceğe yönelik borcun ödenmesi ve yurttaşlık görevi olarak gördüklerini kaydetti.

Şahali, “Türkiye’yi yanımızda hissettiğimiz sürece daha güçlü olacak, daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

PROJENİN BU ETABI 500 GÜN SÜRECEK, TÜNEL ARACI 1 YIL SONRA GÜNIŞIĞIYLA BULUŞACAK

Projenin bu etabının 500 gün süreceğini, tünel kazan aracın yaklaşık 1 yıl sonra günışığıyla buluşacağını vurgulayan Şahali, bu etabın tamamlanmasından sonra, suyu tarımsal alanlara taşıyacak şebekenin inşası için çalışmalara başlanacağını anlattı.

Bakan Erkut Şahali, konuşmasının sonunda başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projeye katkı ve emek veren herkese teşekkür etti.

PAKDEMİRLİ

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC için son derece önemli bir gün olduğunu belirterek, "İki kardeş ülkenin iş birliğini içme suyundan sonra sulama projesinde de uygulamanın ilk adımını attık" dedi.

Kıbrıs Türkünün yarım yüzyılı aşkın süredir her türlü baskıya karşı yılmadan mücadele ettiğine işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, "Türkiye Cumhuriyeti, anavatan ve garantör olarak KKTC’nin varlığı, güvenliği, hakları ve refahı için tam desteğini devam ettirecektir" dedi.

Pakdemirli, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemini bünyesinde barındıran Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesinin Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunda neler yapabileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

“BİRLİK İÇİNDE OLUNDUĞU ZAMAN YAPILAMAYACAK HİÇBİR PROJE YOK “

Pakdemirli , "Bu dev proje göstermiştir ki, ülke olarak birlik içinde olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir proje yoktur" şeklinde konuştu.

İçme suyu projesinin ardından, 184 milyon TL maliyetli KKTC Sulamaları İletim Tünelinin temelini de attıklarını ifade eden Pakdemirli, "Tarım, bilindiği gibi sulama ile birlikte büyük ivme kazanan bir sektördür. Suyun projelendirilmesi ile sulamaya açılan alanlarda kuru tarımdan sulu tarıma geçileceğinden sulu şartlarda işgücü ihtiyacı da artmaktadır" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de tarım sektöründe sulamaların, ürün çeşitliliğine önemli etki yaptığının görüldüğünü belirtti.

“KKTC’DE SULAMA SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK “

KKTC’de sulama sektörünün, dünyanın her yerinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale geleceğine işaret eden Pakdemirli, aynı zamanda sulama ile yer altı su kaynaklarının da beslenmiş olacağını vurguladı.

Pakdemirli şöyle konuştu:

“Su ihtiyaçlarının tamamen yer altı suyu kaynaklarından karşılandığı KKTC’de, aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu girişimlerinin olması, yer altı sularının tuzlanmasına neden olmaktadır. Kısacası, Türkiye’den KKTC’ye iletilen sulama suyu, hem KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak, hem de sınırlı kaynaklarını korumasına destek olacaktır."

YILLIK 100 MİLYON TL KATKI

"Temeli atılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesi tamamlandığında KKTC ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağlayacaktır" diyen Pakdemirli, KKTC'nin tarım hasılasının yüzde 20 oranında büyüyeceğini dile getirdi.