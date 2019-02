Şahali: Tarım ve hayvancılık sektörlerinde kaliteli, rekabet edebilirliği hedefleyen bir vizyona sahibiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarım ve hayvancılık sektörlerinde kaliteli, güvenli, rekabet edebilir, günün koşullarına uygun, modern teknolojilerle gelişme ve değişme yönünde bir vizyona sahip olduklarını söyledi.

Tarımda en temel hedefin hem üretim süreçlerinde hem de üretilen ürünlerin tüketilmesinde, pazarlanmasında standartları belirlemek ve devletin tarım sektörüne sağladığı destekleri bu standartların tutturulması kaydıyla verilmesinin önünü açacak yeni bir yaklaşımı ortaya koymak olduğunu anlatan Şahali, “Bu bağlamda, verimlilik, kalite ve özgünlüğün ön planda olduğu, rekabet edebilir bir tarım sektörünün oluşturulması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda gıda güvenliğini esas alarak, güçlü bir idari yapılanma ve mevzuat yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz ”dedi.

Bakan Şahali, İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, AGROEXPO 2019 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katıldı.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin daveti üzerine İzmir’de bulunan bakan Şahali, forumda bir konuşma yaptı. TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında gerçekleştirilen foruma, 20 ülke tarım bakanları, bakan yardımcıları ve beraberindeki heyetler katıldı. Dünya tarım liderlerini buluşturan fuarda, ülkemizin de standı yer aldı.

Bakan Şahali stantlarda incelemelerde bulundu

Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, forum öncesinde AGROEXPO’daki stantları gezerek, incelemelerde bulundu. Bakan Şahali, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığı standı da ziyaret etti. Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, stant ziyaretlerinin ardından forum toplantısına katıldı.

“Gıda güvenliğine büyük önem veriyoruz”

Bakan Şahali, forumdaki konuşmasında gıda güvenliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, bir ürünün tarladan sofraya gelişine dek yol aldığı sürecin, Tarım Dairesi tarafından takip edildiğini ve kamuoyunun gıda analiz sonuçları ile ilgili olarak düzenli bir şekilde bilgilendirildiğini aktardı. Şahali, Tarım Dairesi tarafından üreticilere yönelik eğitim çalışmaları her hafta, bir köyümüzde sürdürüldüğünü de kaydetti.

Son yıllarda organik tarım dünyada hızla yayılmakta ve global organik gıda pazarı da giderek büyümekte olduğuna işaret eden Bakan Şahali, “Biz de iç piyasamızdan bu konuda gelen talepleri dikkate alarak, birtakım adımlar attık. Yasasını geçirdiğimiz organik tarım üretiminin, gereken disiplin içinde geliştirilip sürdürülmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Gıda güvenliğini merkeze alan organik tarımın gereklerine uygun hareket edilmesi ön koşuluyla bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu. .

“Kooperatifçiliğin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor”

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunun da öncelikler arasında bulunduğunu vurgulayan Bakan Şahali, kooperatifçiliğin, paydaşlarının ortak gayretiyle yaratılacak bir kırsal kalkınma programı olduğuna yönündeki inancını dile getirerek, bakanlığın 2020 yılı hedefleri arasında olan, tarımsal desteklerin kooperatifler aracılığıyla üreticilere ulaştırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Hayvancılık sektörünün ayakta kalması için ciddi uğraş veriyoruz”

Bakan Şahali, hayvancılık sektöründe zaman zaman sıkıntılar yaşansa da sektörün ayakta kalması için ciddi uğraş verdiklerine değinerek, “Bu doğrultuda, hayvan üreticilerimize birtakım teşvikler ve tazminatlar sağlamaktayız. Ancak bu durum sürdürülebilir değildir. Buradaki amacımız, hayvancılıkta yaşanan bazı sorunların ortadan kaldırarak, en az destekle sürdürülebilir üretimin önünün açılmasıdır. Bu, her ne kadar sancılı bir süreç olsa da bu işten geçimini sağlayan gerçek hayvan üreticilerin kayıt altına alınmasından başlayarak, daha pek çok noktada çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz”dedi.

“Türkiye’den getirilen suyun her damlası çok kıymetli”

Bakan Şahali, su konusunda ise adada, büyük çoğunluğu kurak geçen yıllar nedeniyle su konusunda büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, Türkiye’den KKTC’ye yıllık olarak 75 milyon metreküp su ulaştığını, bunun adeta bir can suyu olduğunu ve her damlasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Aralık ayında Türkiye’den gelen suyun tarım alanlarında kullanılabilmesi için elzem olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temelini, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte attıklarını anımsatan Bakan Şahali, tünelin 2020 yılında tamamlanmasıyla birlikte, suyun adanın batısından doğusuna ulaştırılmış olacağını ve tarım alanlarının da bu sudan yararlanmaya başlayacağını belirtti. Bakan Şahali, kendi yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın tımar edilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili bir yaklaşıma da sahip olduklarını anlatarak, bu doğrulta çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

“AB ile mevzuatımızı uyumlaştırmak amacıyla birtakım yasalar hazırlıyoruz”

Bakan Şahali, Kıbrıs adasının, AB üye ülkesi olmasına rağmen, siyasi nedenlerden dolayı AB müktesebatının adanın kuzeyinde askıda olduğuna dikkat çekerek, “Bizler, günü gelip müktesebat askıdan indiğinde, hazır olmak için mevzuatımızı AB ile uyumlaştırmak amacıyla birtakım yasalar hazırlıyoruz. AB uyum yasaları çerçevesinde, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili birtakım yasalar da Meclisimizden geçmektedir. Organik Tarım Yasası, yerli tohumların kayıt altına alınması ve sertifikalandırılıp ülke tarımında üretilip çoğaltılmasına olanak sağlayacak ve disiplin altına alacak Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası bunlardan bazılardır” dedi.

Bakan Şahali, Kıbrıs sorunun çözümü ile birlikte, tarım ve hayvancılık sektörlerini rekabet edebilir bir duruma getirmek için Kıbrıs Türk tarafı olarak şimdiden gerekli çalışmaları ve hazırlıkları tamamlayarak, yeni işbirlikleri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

“Biz, küçük bir ada ülkesiyiz ve en gerçekçi veriler ışığında, tarım ve hayvancılık sektörümüzü korumak ve geliştirmek için uğraş veriyoruz ”diyen Bakan Şahali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolar altında bunu yerine getirmek elbette kolay değildir. Temennimiz, tarım sektörünü ayakta tutarak, günün şartlarına göre en iyi şekilde modernleştirme çabalarımıza sizlerin de destek vermesidir.”