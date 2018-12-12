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Şahali: “Temel amacımız güvenli gıdanın sürdürülebilir biçimde üretilmesidir”

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Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Mantar Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenledi.
Şahali: “Temel amacımız güvenli gıdanın sürdürülebilir biçimde üretilmesidir”

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Mantar Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenledi.
 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık binasında yer alan eğitimde,  ''KKTC'de Yayılış Gösteren Mantarların Belirlenmesi Projesi”yle ilgili sunum da gerçekleştirildi. 


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca etkinliğin başında konuşma yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, ülkenin tarım kesimine bilimsel esaslara uygun şekilde katkıda bulunma ve yönlendirici etki yapma misyonu bilincinde hareket ettiklerini belirtti. 

Eğitici faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Şahali, “Temel amacımız bu ülkede güvenli gıdanın sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini sağlamaktır”dedi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün, 2015 yılı sonundan itibaren makro fungusların belirlenmesi projesine başladıklarını ve projenin tamamlanması aşamasına geldiklerini söyledi. 

Karaca, “Bu konuda çok talep var. Burada hem yetiştiricilik eğitimi vereceğiz, hem de yürüttüğümüz projeyle ilgili bilgi vererek, tespit edilen mantar çeşitlerini sunacağız” dedi.

Projenin bitimine az bir zaman kaldığını anımsatan Karaca,  Nisan 2019'da fotoğraflı, kapsamlı bir kitabın hazır olacağını kaydetti.

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