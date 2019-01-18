Şahali: Ticari ortakların artması üretim faaliyeti için önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’de en yakın bölgeler başta olmak üzere KKTC’nin ticari ortaklarının artmasının önemli olduğunu söyleyerek, bunun ülkedeki üretim faaliyetlerinde gelişmeler yaratabileceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’de en yakın bölgeler başta olmak üzere KKTC’nin ticari ortaklarının artmasının önemli olduğunu söyleyerek, bunun ülkedeki üretim faaliyetlerinde gelişmeler yaratabileceğini belirtti.

Bakan Şahali, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası heyetine Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve oda yetkilileri eşlik etti.

Şahali: Karşılıklı yararın ortaya çıkması önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Anamur’un Kıbrıs açısından Türkiye’nin en yakın, en görünür noktası olduğunu söyleyerek, “Günümüzde ticarette mesafe herhangi bir şey ifade etmiyor. Önemli olan, karşılıklı yararın ortaya çıkmasıdır” dedi.

Bakan Şahali, Kıbrıs sorunun yarattığı kısıtlılık ve olanaksızlıkların ülkeyi pek çok alanda geriye düşürdüğüne işaret ederek, gerek tarım gerek sanayi üretiminin tamamına yakınında ciddi gerilemeler olduğunu aktardı. Ticaretin, Türkiye aracılığı ile yapılması zorunluluğunun ekonomik anlamda olumsuz bir etki yarattığını ve rekabet edebilirliği ortadan kaldırdığını ifade eden Bakan Şahali, “Türkiye’de en yakın bölgeler başta olmak üzere, ticari ortaklarımızın artması, dünyada yaşadığımız sorunun aşılabilmesi açısından bir formül haline geldi. Lojistik sebeplerden dolayı Mersin, ilk müracaat noktamız ancak Türkiye’de meydana gelen değişimle birlikte bu adreslerin çoğalması, hem ithalat hem ihracatta bizim için pek çok avantajı ihtiva edecek. O avantajları görülebilir kıldığımız oranda, bizde de üretimde gelişmeler sözkonusu olur” diye konuştu.

“Mevzuatta farklılıklar var”

Türkiye ile KKTC arasında mevzuat konusunda ciddi farklıklar bulunduğunu anlatan Bakan Şahali, sözlerine şöyle devam etti:

“TC’nin mevzuatı, zaten bizim mevzuatımız dışında bir ekolle ele alınmıştı. AB uyum süreci ile birlikte Türkiye ile henüz o uyumu sağlayamadık; çünkü geride kaldık. Biz, Anglo Sakson sisteminde bir mevzuat altyapısına sahipken, TC’de AB uyumu gerçekleşti. Biz, o uyumu gerçekleştirdiğimiz alanlarda hızlı ilerleyebiliyoruz. Henüz o uyuma sağlayamadığımız noktalarda sorunlar yaşıyoruz. Dolasıyla kurumlarımız, iş insanlarımız arasında karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, o uyum sürecinde neye ihtiyaç olduğu, ne yapılması gerektiği yönünde bizlere yol gösterici olur. Sizlerin kuracağı ilişkiler, bizlerin himayesi ve hizmetiyle sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelecek. O açıdan ziyaretinizi son derece önemli buluyorum”.

Torunoğlu: Bilgi ve tecrübeler birleşirse yatırım kendiliğinden doğar

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ise karşılıklı ilişkilerin ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Torunoğlu, Kıbrıs’la ortak ne yapılabilir düşüncesiyle adada temaslarda bulunduklarını anlatarak, Anamur’daki tarım ve ticari alanlardaki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Torunoğlu, bilgi ve tecrübelerin birleşmesi halinde, yatırımın kendiliğinden doğacağını belirtti.