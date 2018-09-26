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Şahali ve Harmancı LTB Mezbahası’nda incelemede bulunacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.Bakanlıkta yer alan görüşmede, LTB bünyesinde bulunan mezbahada yapılacak hayvan kesimleri konusu ele alındı.
Şahali ve Harmancı LTB Mezbahası’nda incelemede bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.Bakanlıkta yer alan görüşmede, LTB bünyesinde bulunan mezbahada yapılacak hayvan kesimleri konusu ele alındı. Harmancı, LTB Mezbahasınındeneme kesimlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Şahali, çalışmaların bir an önce tamamlanarak, mezbahanın en kısa zamanda faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.Şahali, LTB’ye işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Veteriner Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve LTB bir süreden beridir konuyla ilgili çalışmalar sürdürüyor ve bugün saat 14.00’te toplantı yapılacak.

Bakan Şahali ve LTB Başkanı Harmancı yarın saat 13.30’da, LTB Veteriner Dr. Ali Güçlü Mezbahası’na giderek, incelemelerde bulunacaklar.

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