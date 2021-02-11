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Şahali'den Arıklı'ya sert çıkış! "Bu arsızlığın, görgüsüzlüğün artık sonu gelmeli, yeter!"

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"Sen, "duyumlarından" yola çıkarak memleketteki herkesi "hırsız" diye suçlayamazsın."
Şahali'den Arıklı'ya sert çıkış! "Bu arsızlığın, görgüsüzlüğün artık sonu gelmeli, yeter!"

İşte açıklama:;

Bugün çok başka şeyler yazma günüdür ama onu sonraya bırakayım.

Azınlık hükümetinin en küçüğü, her gün bir başka sansasyonel iddiayla gündemi meşgul ederken, diğer yandan da arsızca atama yapmaya gayret ediyor, olmazsa ortaklarını tehdit ediyormuş "hükümeti bozarım" diye.

Efendi, sen bir bakansın!

Üstelik titrin de "profesör".

Sen, "duyumlarından" yola çıkarak memleketteki herkesi "hırsız" diye suçlayamazsın. Senin görevin eğer somut tespitlerin varsa, devletin uygun araçlarını kullanarak soruşturma açmak, yargıya havale etmektir.

Çığırtkanlıkla, ucuz populizmle, hayran kulübünden üç beş kişiyi coşturabilirsin ama, seni uyarayım:

Cam evde oturan başkasına taş atmaz!

Siyasetteki itibar erozyonu canımıza tak etmişken,

Jale Refik Rogers

hakkında bir bulgun varsa, bunu eti seninle aynı kazanda kaynamayacak bir gazetecinin iddialarına dayandırmaz, somut tesbitlerle, yetkin dahilinde işini yapıp gereken yerlere havale eder ve sonucunu beklersin.

Bu arsızlığın, görgüsüzlüğün artık sonu gelmeli, yeter!

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