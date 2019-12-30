Sahibine Yılbaşılık Hediyeler

Mustafa Akıncı Seçimde bol oy

Ersin Tatar, Dost görünen düşmanlar için kalkan

Fuat Oktay, Özgür sokak kedisi yerine ciğercinin kedisi

Mevlut Çavuşoğlu Yes Sir diyen bir hükümet

Derviş Eroğlu, Sağlık

Kudret Özersay Partisine bol üye

Tufan Erhürman, Hayatına enerji katacak bir çocuk

Serdar Denktaş, Sabır

Ümit Bahşi, Web TV programları başarı plaketi

Sunat Atun, Bakanlık

Hasan Taçoy, Kıb-Tek’siz bir bakanlık

Zorlu Töre, Katılacağı bol cenaze ve evlilik töreni

Olgun Amcaoğlu, Göbek düşürücü ilaçlar

Tolga Atakan, Yollar için bol para

Zeki Çeler, kırmızı renk ceket ve potin

Nazım Çavuşoğlu, Okulsuz bir maarif

Ersan Saner, UBP’de bakanlık

Kutlu Evren, UBP Genel Sekreterliği

Erhan Arıklı, Gerçeği gösteren bir anket

Oğuzhan Hasipoğlu, icra çıkartacak bol vatandaş

Özdil Nami, Görüşmeci sıffatlığı

Mehmet Özçelik, UBP Milletvekilliği

Bertan Zaroğlu Hatay Milletvekilliği

Niyazi Kızılyürek, Türkçe’yi AB’nin resmi dili yapması için enerji

Hüseyin Özgürgün, Mahkemede beraat kararı

Murat Tüzünkan, Rektörlük

Cemal Özyiğit, batmakta olan gemiyi kurtarması için kuvvet

Fazilet Özdenefe, kurulması muhtelif hükümetlerde bakanlık

Aysu Basri Akter plaket

Yalçın Koçyiğit, tavla şampiyonu ünvanı

Mehmet Ali Yükselen, Kamu Üniversiteleri Genel Başkanlığı

Dr. Erdal Özcenk, İdarecilik özel ödülü

Ahmet Yönlüer, Kurulacak Din işleri Bakanlığı

Yasemin Öztürk, eskisi çürüdüyeni siyasi çöp tenekesi

Erdoğan Sorakın, plaket

Teberrüken Uluçay, 10 yerine 50 kişinin katılacağı bir Meclis

Kubilay Özkıraç, Yeni kavgalar için enerji

Ayşegül Özmen Garabli, altın kalem

Metin Aşan, kaybolan yıllarımı geri ver şarkısı

Ahmet Çaluda, göz yaşlarını silmesi için mendil

Osman Yıldızev Devlet Piyangoları özel ödülü

Mehmet Eziç Başarılı İş Adamı plaketi

Kaan Mındıkoğlu, sendika başkanlığı

Güven Bengihan, Breav Hard plaketi

Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi

Vakkas Altınbaş, Girne’de el koyacağı yeni araziler

Salih Hafız, bir kamu dairesinde amirlik

İzzet Türkmen, Cezaevi Müdürlüğü

Erkut Yılmabaşar, altın kalem

Yusuf Yüksel Şentuğ, Çevre Bakanlığı

Kasım Uluçaylı, Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı

Her Daim Dostlar, Çevreyi koruma özel ödülü

Lale Bicim, Kamu İş başkanlığı

Şener Elcil, Çözüm anahtarı

Ali Özmen Safa, patates tarlalarını satmak için müşteri

Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı

Merter Refkoğlu, arzu ettiği gibi bir çevre

Sadık Gardiyanoğlu İmar Yasası komite başkanlığı

Özdemir Berova Hasta meclisi iyileştirmesi için görev

Faiz Sucuoğlu Sosyal Sigorta Affı

Fikri Ataoğlu, Hükümet ortaklığı

Jack Afik İnşaat yatırım özel ödülü

Koral Bozkurt, şirketi Nordern Land’a üzerlerine inşaat için 2-3 dere

Ali Özmen Safa, patates tarlalarını satması için bol paralı müşteri

Lica Şemmedi, Romanya’ya gidiş geliş uçak bileti

Tolga Kınacı UBP’nin basın sözlüğü

Ali Pilli, Güzelyurt ve İskele’ye hastane

Hüseyin Kadir Çete Trafik başarı ödülü

Turgay Hilmi, Kültür elçiliğini görecek bir hükümet yetkilisi

Derviş Zorlu, ateistler için bir ibadet yeri

Abdullah Azizoğlu, balık tutma sanatı kitabı

Cenk Özdağ, Sosyal Medya Veziri azamlığı

Hakkı Celal Önen, Adalet Bakanı

Salih Hafız, sağlık bakanlığında şube amirliği

Kemal Dana, Başarı özel ödülü

Hüseyin Cahitoğlu kayıp ilanı

Mehmet Özbilgehan görüntü ve ses yükseltici ayar mekanizması

Ali Kişmir, Saldırılar için kalkan

Mehmet Özkardaş Atatürk Dernekleri genel koordinatörlüğü

İlke Davulcu, daha uzun sakal

Ayşemden Akın, CTP’de daha etkin görev

Cenk Özdağ, sosyal medyada tokatlayacağı siyasiler<

İzlem Gürçağ Gürleyebileceği bir görev veya sabır taşı

Ayşe Öztabay, TDP Başkan yardımcılığı

Aslan Bıçaklı Sendikacılık özel plaketi

Mustafa Serçelik, DPÖ ile ilgili yanlış saldırılar için zırh

Ömer Köse çözümü görmesi için uzun ömür

Orkun Bozkurt, engelliler bakanı

Suphi Coşkun, para

Mehmet Harmancı, Belediyecilik Onur belgesi

Mehmet Hulusioğlu, Düzkaya’ya şampiyonluk

Ahmet Benli, yıldızlı belediyesine bir yıldız daha

Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadı

İsmail Arter, saldırılara karşın yaptığı işler için alkış

Cemil Sarıçizmeli sel sularında dolaşması için siyah çizme

Mahmut Özçınar, yeni kurulacak hükümette bakanlık

Ali Vezirler, Uçak alanındaki toprak bastı parası için 29 TL

Nidai Güngördü, plaket

Süleyman Manavoğlu, bol yeni polis

Aziz Kaya, istihdam yaratacağı yeni yatırım alanları

Yıltan Taşçı, NÜ fotoğrafları için yeni TV programları

Dursun Oğuz, hayvancıya, çiftçiye ve balıkçı için bol para

Ünal Üstel, Turizm başarı özel ödülü

Önder Sennaroğlu Çavuşların pırpırlarını sökmesi için alet

Ahmet Sennaroğlu, birkez daha ikiz çocuklar

Aytaç Çaluda Mahkemede beraat etmesi için sabır

Sıla Usar, İncirli, tekrar kaybolmaması için toprak için beton

Jale Refik Rogers UBP-HP hükümetinde bakanlık

Koral Çağman Meclise gitmesi için Fayton

Nezihi Beyaz, dünya turu için gemi

Ferda Ekinci, haber spikerliği özel ödülü

Erdal Onurhan, sancısız bir yıl

İsmet Ezel, şerefe demesi için bir duble viski

Kadri Fellahoğlu, Adam gibi adam sertifikası

Meral Sertsoy, sinirlerini yatıştıracak hap

Doğuş Derya fırlatılan gazetelerden korunması için şemşiye

Erkut Şahali, kankalarına vermesi için bol arpa

Asım Akansoy, Erhürman’dan sonra CTP başkanlığı

Fikri Toros, kurulacak hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı

Armağan Candan, destek alacağı candan dostlar

Biray Hamzaoğlu, Şoförlüğünü yapacağı yeni otobüsler

Hüseyin Angolemli sağlıklı uzun ömür

Gülşah Sanver Manavoğlu, Sözünü esirgememe plaketi

Ayşegül Baybars, İmar Yasası vizesi

Resmiye Canaltay, vekil olduğunu hatırlatma kitabı

Hasan Topal ezber bozma kitabı

Nermin Nalbant tatil için oteller

Erhan Tünay yeni olta ve bol balık

Hüseyin Cumaoğlu çevre duyarlılık ödülü

Ozan Nasiboğlu, Kıb-Tek’te amirlik

Orhun Karagözlü Yeğenlerinin Filistinden gelmesi için bilet

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Olgun Ayalı en kalitelisinden viski

Osman Dinler dinlememesi için kulağına pamuk

Kemal Gözay, dans öğretmenliği için salon

Yılmaz Hacıoğulları Polis Baş Müfettişliği

Emin Akkor, yazıları için yeni bir gazete

Güven Arıklı, bol traj

Yılmaz Öztürk, Küçük Kaymaklı Futbol Kulübü Başkanlığı

Mehmet Vaiz halkı güle güle bayıltacak yeni skeçler

Alihan Pehlivan, İstanbul’da kalması için ev

Sibel Tatar, başarı plaketi

Pınar Devişağa, bol reklam

Çiğdem Aydın, gribe yakalanmaması için bol C vitamini

Kartal Harman, sağlık

Ali Baturay, birilerine vermesi için kadirşinaslık kitabı

Polat Alper, bol traj ve satış

Cenk Mutluyakalı, plaket

Oshan Sabırlı Macaristan’a gidiş geliş bileti

Mehmet Eş, traj

Mehmet Çakıcı, Barajı aşacak oy

Mehmet Davulcu, Milletvekilliği

Kerem Can, bol müşteri

Yeşim Tuncel yeni Spor programları

Tonguç Kotak, alkış

Hüseyin Yeşildağlı, bol gezmeli emeklilik

Hüseyin Ekmekçi, bol reklam

Cigdem Bumin, oğlunun ödülleri için dolap

Ömer Meraklı,Muhtarlar birliği başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, torun

Alkan Değirmencioğlu CTP Milletvekilliği

Deniz Kayabaşı BES Başkanlığı

Erdoğan Seran Bekiroğlu, TDP’den milletvekil adaylığı

Ercan Hoşkara, DAÜ Bölüm Sorumluluğu

Hava Elkovan Karpaz özel ödülü

Atfiye Soybir Börek, katmer yapması için torbalar dolusu un

Songuç Kürşat, cebindeki akrebi öldürmek için ilaç

Hasan Hüda Ecer, kucağına alacağı torun

Sanlı Çoban FB’nin onur üyeliği

Ferdi Sabit Soyer, TV programları

Gülden Karanfiloğlu, ikinci bir evlat

Yudum Uzun Türkcell’de şübe şefliği

Tözün Tunalı, DP’den sonra kurması için yeni bir parti

Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında müsteşarlık

Sıdıka Elbasan, Adana’da çiftlik

Mehmet Seyis, Taşlama ve eleştiri özel ödülü

Narin Şefik, Hukuk başarı plaketi

Tacan Reynar Breav Hard plaketi

Şener Levent AB Milletvekilliği

Ayhan Mahşeker sosyal medya krallık ünvanı

Kemal Altuncu üyelerine dağıtması için para

Savaş Bozat Belediyecilik Eğitmeni ünvanı

Muhammed Aygün, Esentepe Belediye Başkanlığı

Okan Dağlı, Maraş’ın anahtarı

Mustafa Naimoğulları bazı siyasiler için kırbaç

Ahmet Noyanlar, satış için bol müşteri

Fatma Kara, milletvekili adaylığı

Saffet Barutçu, Tenis Federasyonu için yeni tesisler

Emrah Yeşilırmak, Başarı plaketi

Fehmi Oktay, hatasız hava raporları

Ali Alioğlu, Narenciye için yüksek taban fiyatı

Bulut Akacan, sabır taşı

Ayşe Dilek Orhan, spoon’a tanınmış sanatçılar

Metin Bilmem, cezaevine az mahpus

Devrim Barçın sağlık

İrfan Günsel, Mağusa ve İskele Bölgesine üniversite

Suat Günsel, Çok özel başarı plaketi

Çelebi Ilık DP Güzelyurt Milletvekilliği

Asım İdris YDÜ Genel koordinatörlüğü

Enver Öztürk Vekillik

Gönül Şekerci burç yorumları ile ilgili alkış

Ergül Kızılokgül, bir kayıp aranıyor ilanı

Selma Eylem, Vurdumduymaz eğitim bakanlarının başına vurmak için odun

Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs Milletvekilliği

Seyhan Yıldırım, dava kazanacağı yeni insanlar

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı

Alp Aydınova, yanlışları düzeltmede kullanacağı kalemler

Arif Alasya, geceleri demlenmek için yeni rakı

Ediz Tuncel,Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı

Kazım Ant Onur plaketi

Kenan Akın, YDP Milletvekilliği

Talip Atalay, Yobazlar için kırbaç

Mehmet Salih çözüm anahtarı

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