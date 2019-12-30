Sahibine Yılbaşılık Hediyeler

Mustafa Akıncı Seçimde bol oy
Ersin Tatar, Dost görünen düşmanlar için kalkan
Fuat Oktay, Özgür sokak kedisi yerine ciğercinin kedisi
Mevlut Çavuşoğlu Yes Sir diyen bir hükümet
Derviş Eroğlu, Sağlık
Kudret Özersay Partisine bol üye
Tufan Erhürman, Hayatına enerji katacak bir çocuk
Serdar Denktaş, Sabır
Ümit Bahşi, Web TV programları başarı plaketi
Sunat Atun, Bakanlık
Hasan Taçoy, Kıb-Tek’siz bir bakanlık
Zorlu Töre, Katılacağı bol cenaze ve evlilik töreni
Olgun Amcaoğlu, Göbek düşürücü ilaçlar
Tolga Atakan, Yollar için bol para
Zeki Çeler, kırmızı renk ceket ve potin
Nazım Çavuşoğlu, Okulsuz bir maarif
Ersan Saner, UBP’de bakanlık
Kutlu Evren, UBP Genel Sekreterliği
Erhan Arıklı, Gerçeği gösteren bir anket
Oğuzhan Hasipoğlu, icra çıkartacak bol vatandaş
Özdil Nami, Görüşmeci sıffatlığı
Mehmet Özçelik, UBP Milletvekilliği
Bertan Zaroğlu Hatay Milletvekilliği
Niyazi Kızılyürek, Türkçe’yi AB’nin resmi dili yapması için enerji
Hüseyin Özgürgün, Mahkemede beraat kararı
Murat Tüzünkan, Rektörlük
Cemal Özyiğit, batmakta olan gemiyi kurtarması için kuvvet
Fazilet Özdenefe, kurulması muhtelif hükümetlerde bakanlık
Aysu Basri Akter plaket
Yalçın Koçyiğit, tavla şampiyonu ünvanı
Mehmet Ali Yükselen, Kamu Üniversiteleri Genel Başkanlığı
Dr. Erdal Özcenk, İdarecilik özel ödülü
Ahmet Yönlüer, Kurulacak Din işleri Bakanlığı
Yasemin Öztürk, eskisi çürüdüyeni siyasi çöp tenekesi
Erdoğan Sorakın, plaket
Teberrüken Uluçay, 10 yerine 50 kişinin katılacağı bir Meclis
Kubilay Özkıraç, Yeni kavgalar için enerji
Ayşegül Özmen Garabli, altın kalem
Metin Aşan, kaybolan yıllarımı geri ver şarkısı
Ahmet Çaluda, göz yaşlarını silmesi için mendil
Osman Yıldızev Devlet Piyangoları özel ödülü
Mehmet Eziç Başarılı İş Adamı plaketi
Kaan Mındıkoğlu, sendika başkanlığı
Güven Bengihan, Breav Hard plaketi
Hasan Sadıkoğlu, başarı plaketi
Vakkas Altınbaş, Girne’de el koyacağı yeni araziler
Salih Hafız, bir kamu dairesinde amirlik
İzzet Türkmen, Cezaevi Müdürlüğü
Erkut Yılmabaşar, altın kalem
Yusuf Yüksel Şentuğ, Çevre Bakanlığı
Kasım Uluçaylı, Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı
Her Daim Dostlar, Çevreyi koruma özel ödülü
Lale Bicim, Kamu İş başkanlığı
Şener Elcil, Çözüm anahtarı
Ali Özmen Safa, patates tarlalarını satmak için müşteri
Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı
Merter Refkoğlu, arzu ettiği gibi bir çevre
Sadık Gardiyanoğlu İmar Yasası komite başkanlığı
Özdemir Berova Hasta meclisi iyileştirmesi için görev
Faiz Sucuoğlu Sosyal Sigorta Affı
Fikri Ataoğlu, Hükümet ortaklığı
Jack Afik İnşaat yatırım özel ödülü
Koral Bozkurt, şirketi Nordern Land’a üzerlerine inşaat için 2-3 dere
Ali Özmen Safa, patates tarlalarını satması için bol paralı müşteri
Lica Şemmedi, Romanya’ya gidiş geliş uçak bileti
Tolga Kınacı UBP’nin basın sözlüğü
Ali Pilli, Güzelyurt ve İskele’ye hastane
Hüseyin Kadir Çete Trafik başarı ödülü
Turgay Hilmi, Kültür elçiliğini görecek bir hükümet yetkilisi
Derviş Zorlu, ateistler için bir ibadet yeri
Abdullah Azizoğlu, balık tutma sanatı kitabı
Cenk Özdağ, Sosyal Medya Veziri azamlığı
Hakkı Celal Önen, Adalet Bakanı
Salih Hafız, sağlık bakanlığında şube amirliği
Kemal Dana, Başarı özel ödülü
Hüseyin Cahitoğlu kayıp ilanı
Mehmet Özbilgehan görüntü ve ses yükseltici ayar mekanizması
Ali Kişmir, Saldırılar için kalkan
Mehmet Özkardaş Atatürk Dernekleri genel koordinatörlüğü
İlke Davulcu, daha uzun sakal
Ayşemden Akın, CTP’de daha etkin görev
Cenk Özdağ, sosyal medyada tokatlayacağı siyasiler<
İzlem Gürçağ Gürleyebileceği bir görev veya sabır taşı
Ayşe Öztabay, TDP Başkan yardımcılığı
Aslan Bıçaklı Sendikacılık özel plaketi
Mustafa Serçelik, DPÖ ile ilgili yanlış saldırılar için zırh
Ömer Köse çözümü görmesi için uzun ömür
Orkun Bozkurt, engelliler bakanı
Suphi Coşkun, para
Mehmet Harmancı, Belediyecilik Onur belgesi
Mehmet Hulusioğlu, Düzkaya’ya şampiyonluk
Ahmet Benli, yıldızlı belediyesine bir yıldız daha
Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadı
İsmail Arter, saldırılara karşın yaptığı işler için alkış
Cemil Sarıçizmeli sel sularında dolaşması için siyah çizme
Mahmut Özçınar, yeni kurulacak hükümette bakanlık
Ali Vezirler, Uçak alanındaki toprak bastı parası için 29 TL
Nidai Güngördü, plaket
Süleyman Manavoğlu, bol yeni polis
Aziz Kaya, istihdam yaratacağı yeni yatırım alanları
Yıltan Taşçı, NÜ fotoğrafları için yeni TV programları
Dursun Oğuz, hayvancıya, çiftçiye ve balıkçı için bol para
Ünal Üstel, Turizm başarı özel ödülü
Önder Sennaroğlu Çavuşların pırpırlarını sökmesi için alet
Ahmet Sennaroğlu, birkez daha ikiz çocuklar
Aytaç Çaluda Mahkemede beraat etmesi için sabır
Sıla Usar, İncirli, tekrar kaybolmaması için toprak için beton
Jale Refik Rogers UBP-HP hükümetinde bakanlık
Koral Çağman Meclise gitmesi için Fayton
Nezihi Beyaz, dünya turu için gemi
Ferda Ekinci, haber spikerliği özel ödülü
Erdal Onurhan, sancısız bir yıl
İsmet Ezel, şerefe demesi için bir duble viski
Kadri Fellahoğlu, Adam gibi adam sertifikası
Meral Sertsoy, sinirlerini yatıştıracak hap
Doğuş Derya fırlatılan gazetelerden korunması için şemşiye
Erkut Şahali, kankalarına vermesi için bol arpa
Asım Akansoy, Erhürman’dan sonra CTP başkanlığı
Fikri Toros, kurulacak hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı
Armağan Candan, destek alacağı candan dostlar
Biray Hamzaoğlu, Şoförlüğünü yapacağı yeni otobüsler
Hüseyin Angolemli sağlıklı uzun ömür
Gülşah Sanver Manavoğlu, Sözünü esirgememe plaketi
Ayşegül Baybars, İmar Yasası vizesi
Resmiye Canaltay, vekil olduğunu hatırlatma kitabı
Hasan Topal ezber bozma kitabı
Nermin Nalbant tatil için oteller
Erhan Tünay yeni olta ve bol balık
Hüseyin Cumaoğlu çevre duyarlılık ödülü
Ozan Nasiboğlu, Kıb-Tek’te amirlik
Orhun Karagözlü Yeğenlerinin Filistinden gelmesi için bilet
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Olgun Ayalı en kalitelisinden viski
Osman Dinler dinlememesi için kulağına pamuk
Kemal Gözay, dans öğretmenliği için salon
Yılmaz Hacıoğulları Polis Baş Müfettişliği
Emin Akkor, yazıları için yeni bir gazete
Güven Arıklı, bol traj
Yılmaz Öztürk, Küçük Kaymaklı Futbol Kulübü Başkanlığı
Mehmet Vaiz halkı güle güle bayıltacak yeni skeçler
Alihan Pehlivan, İstanbul’da kalması için ev
Sibel Tatar, başarı plaketi
Pınar Devişağa, bol reklam
Çiğdem Aydın, gribe yakalanmaması için bol C vitamini
Kartal Harman, sağlık
Ali Baturay, birilerine vermesi için kadirşinaslık kitabı
Polat Alper, bol traj ve satış
Cenk Mutluyakalı, plaket
Oshan Sabırlı Macaristan’a gidiş geliş bileti
Mehmet Eş, traj
Mehmet Çakıcı, Barajı aşacak oy
Mehmet Davulcu, Milletvekilliği
Kerem Can, bol müşteri
Yeşim Tuncel yeni Spor programları
Tonguç Kotak, alkış
Hüseyin Yeşildağlı, bol gezmeli emeklilik
Hüseyin Ekmekçi, bol reklam
Cigdem Bumin, oğlunun ödülleri için dolap
Ömer Meraklı,Muhtarlar birliği başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, torun
Alkan Değirmencioğlu CTP Milletvekilliği
Deniz Kayabaşı BES Başkanlığı
Erdoğan Seran Bekiroğlu, TDP’den milletvekil adaylığı
Ercan Hoşkara, DAÜ Bölüm Sorumluluğu
Hava Elkovan Karpaz özel ödülü
Atfiye Soybir Börek, katmer yapması için torbalar dolusu un
Songuç Kürşat, cebindeki akrebi öldürmek için ilaç
Hasan Hüda Ecer, kucağına alacağı torun
Sanlı Çoban FB’nin onur üyeliği
Ferdi Sabit Soyer, TV programları
Gülden Karanfiloğlu, ikinci bir evlat
Yudum Uzun Türkcell’de şübe şefliği
Tözün Tunalı, DP’den sonra kurması için yeni bir parti
Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında müsteşarlık
Sıdıka Elbasan, Adana’da çiftlik
Mehmet Seyis, Taşlama ve eleştiri özel ödülü
Narin Şefik, Hukuk başarı plaketi
Tacan Reynar Breav Hard plaketi
Şener Levent AB Milletvekilliği
Ayhan Mahşeker sosyal medya krallık ünvanı
Kemal Altuncu üyelerine dağıtması için para
Savaş Bozat Belediyecilik Eğitmeni ünvanı
Muhammed Aygün, Esentepe Belediye Başkanlığı
Okan Dağlı, Maraş’ın anahtarı
Mustafa Naimoğulları bazı siyasiler için kırbaç
Ahmet Noyanlar, satış için bol müşteri
Fatma Kara, milletvekili adaylığı
Saffet Barutçu, Tenis Federasyonu için yeni tesisler
Emrah Yeşilırmak, Başarı plaketi
Fehmi Oktay, hatasız hava raporları
Ali Alioğlu, Narenciye için yüksek taban fiyatı
Bulut Akacan, sabır taşı
Ayşe Dilek Orhan, spoon’a tanınmış sanatçılar
Metin Bilmem, cezaevine az mahpus
Devrim Barçın sağlık
İrfan Günsel, Mağusa ve İskele Bölgesine üniversite
Suat Günsel, Çok özel başarı plaketi
Çelebi Ilık DP Güzelyurt Milletvekilliği
Asım İdris YDÜ Genel koordinatörlüğü
Enver Öztürk Vekillik
Gönül Şekerci burç yorumları ile ilgili alkış
Ergül Kızılokgül, bir kayıp aranıyor ilanı
Selma Eylem, Vurdumduymaz eğitim bakanlarının başına vurmak için odun
Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs Milletvekilliği
Seyhan Yıldırım, dava kazanacağı yeni insanlar
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı
Alp Aydınova, yanlışları düzeltmede kullanacağı kalemler
Arif Alasya, geceleri demlenmek için yeni rakı
Ediz Tuncel,Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı
Kazım Ant Onur plaketi
Kenan Akın, YDP Milletvekilliği
Talip Atalay, Yobazlar için kırbaç
Mehmet Salih çözüm anahtarı
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