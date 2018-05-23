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Sahillerimize vuran cesetlerin akrabaları Güney Kıbrıs'ta

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Özersay:Sahile vuran ölülerin akrabaları güneyde
Sahillerimize vuran cesetlerin akrabaları Güney Kıbrıs'ta

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Karpaz’da sahile vuran cesetlerin, güneyde yaşayan bazı bireylerin akrabaları olduğunu açıkladı.

Özersay bu konuda sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

“Bir süre önce sahillerimize vuran cansız insan bedenleri konusunda güney Kıbrıs’ta yaşayan bazı bireyler bu cesetlerin kendi akrabaları olabileceği şüphesiyle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurdular. Kendilerine yardımcı olduk, ülkemize gelip cesetleri teşhis ettiler ve maalesef tahminleri doğru çıktı…Ülkenizi elinizde olmayan, iradeniz dışında nedenlerle terk etmek durumunda kalıyorsunuz ve yakınlarınızın gelmelerini beklerken, cansız bedenleri gurbet elde sahile vuruyor…Bu noktadan sonra cenazelerin nereye defnedileceği ve oraya nasıl ulaştırılacağı meselesini halletmek gerekecek. Biz elimizden geleni yapacağız ama canlar gittikten sonra ne fayda…Birileri daha bir acımasız oldukça, evrensel değerler çok daha hızlı şekilde erozyona uğruyor, insan olduğuna utanıyor insan. Eskiden “hayat BAZEN çok acımasız” derdik, şimdilerde “hayat bazen İNSAFLI” “

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