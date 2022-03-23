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Şahiner: Elektrik fiyatları 3 TL civarındayken, 5, 6 TL’ye çıkabilir

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Şahiner "Eğer AKSA kalırsa, elektrik faturasını ödeyemeyen halk kendi şalterlerini kendi kapatacak" dedi.
Şahiner: Elektrik fiyatları 3 TL civarındayken, 5, 6 TL’ye çıkabilir

Ülkeyi bekleyen enerji krizine değinen CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Bundan sonra hata yapacak lüksümüz kalmadı” dedi. Dünyada enerjiyle ilgili yaşanan ciddi sıkıntılara değinen Şahiner, şartların piyasadaki fiyatları da an be an değişken yaptığını belirterek, bu fiyatların düşeceği beklentisinin doğru olmadığını savundu. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Şahiner, özellikle petrol tedarikinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Akaryakıttaki fiyat artışının ‘kapıya dayanmasını beklemeden’ önlenmesi gerektiğini anlatan Şahiner, bunun devam etmesiyle, ülkedeki üretimin de durma noktasına gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Şahiner, şöyle devam etti: “Elektrik fiyatları 3 TL civarındayken, 5, 6 TL’ye çıkabilir, bu dönemde hata yapma lüksümüz yok, hata kotamızı geçtiğimiz 3 yıl içinde doldurduk, KIB-TEK başka hata kaldırmaz. Bu kriz devam ederse akaryakıt arzı ve tedarikinde sıkıntı yaşayacağız. Arz güvenliğini garanti altına almamız gerekiyor. Paramızla bile akaryakıt bulamayacağımız noktaya gelebiliriz, acilen çözüm üretilmeli, tedbir alınmalı.”  AKSA ile yapılan sözleşmenin yakın zamanda biteceğini anımsatan Şahiner, “AKSA’ya teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı geldi. Bu yük kaldırılabilir bir yük değildir. 2024 yılında bu açığı kapatacak bir güç kurum bünyesinde kurulmalı. Bu aynı zamanda elektrik fiyatlarını da düşürecek önemli bir başlıktır. AKSA ile yollarımızı ayırmak şarttır.” dedi.

‘Yatırım yapılacak gücümüz yok’ söylemlerine de katılmadığını kaydeden Şahiner, özetle şöyle devam etti: “AKSA’ya ödenecek olan bedel yerine yatırım yapılması önceden planlanmalı. Vatandaşın ödediği faturanın en az 300, 400 TL’si AKSA’ya gidiyor, bu kabul edilir değil. Bu sözleşmenin uzatılması yakın takibimizde olacaktır. En kötü senaryoda; yapılacak olan sözleşmenin de ihale yöntemi ile yerli yatırımcılara da fırsat vererek yapılması gerek. Tek bir şirkete uzatılıp peşkeş çekilmemeli. Bu yapıyla birlikte, halka günah ederiz. Eğer AKSA kalırsa, elektrik faturasını ödeyemeyen halk kendi şalterlerini kendi kapatacak.”
 

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