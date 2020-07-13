Sahra Çölü'nden ABD'ye kadar giden devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

Her yıl Sahra Çölü'nün savurduğu toz bulutu Afrika ve Atlas Okyanusu boyunca havada uçar. Ancak çoğu zaman bu toz bulutları, Japon sinemasının ünlü hayali yaratığı "Godzilla" diye adlandırılacak kadar devasa olmaz.

Bu yıl haziran ayındaki toz buluysa bu unvanı elde etti. Zira bilim insanlarının açıkladığına göre bu yıl yaşanan toz bulutu son 20 yılın en büyüğüydü.

Bilim insanları "Sahra Hava Katmanı" denen bu doğa olayının sonuncusunun normalde yaşananlardan yüzde 60 ila yüzde 70 daha fazla toz içerdiğini ve her zamankinden daha uzun mesafe katetttiğini açıkladı.

8 BİN KİLOMETRE YOK KATETTİ

Bu doğa olayı ilkbaharın sonunda şiddetli rüzgar ve gök gürültülü fırtınaların Sahra Çölü'ndeki tozları kaldırmasıyla oluşuyor. Ardından atmosfer bu tozları yaz ve sonbahar başı boyunca uzaklara taşıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) açıklamasına göre bu yıl toz bulutu Karayip Adaları ve ABD'nin güneydoğusuna kadar 8 bin kilometre yol katettti.

ESA bu yılki toz bulutunu Kopernik Gözcü-5P uydusuyla temmuz ayı boyunca izledi. Uydu havadaki toz ve diğer kirletici maddeleri inceleyebielcek şekilde ayarlanmıştı.

Genelde bu tozların çoğu Atlas Okyanusu'nda batarak plankton denilen canlılara gıda oluyor. Karaya ulaştığındaysa aralarında Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getirrmek de dahil bir dizi ekolojik katkı sunuyor. Ancak insanların bu tozları soluması sağlık sorunlarına yol açabiliyor.