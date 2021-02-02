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Sahte Emlakçı mahkemede

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“Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi tedavüle sürme ve İzinsiz Emlakçılık Yapmak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdullah YÜCEBAŞ dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte Emlakçı mahkemede

Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi tedavüle sürme ve İzinsiz Emlakçılık Yapmak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdullah YÜCEBAŞ dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ 2020 Yılı Ocak ayı içerisinde Girne'de meydana gelen 'Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenleme Sahte Belgeyi tedavüle sürme ve İzinsiz Emlakçılık Yapmak' meseleleri ile ilgili tutuklanan zanlı Abdullah Yücebaş’ın 31 Aralık 2020 ve 13 Ocak 2021 tarihlerinde 2 ayrı şahsa rastgele göstermiş olduğu, Girne'de bulunan apartmanlarda kiralık daire olduğunu söyleyip yalan beyanda bulunarak şahıslardan toplamda 15.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiği ve izinsiz olarak emlakçılık yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyetler üzerine tespit edilerek tutuklandığını yapılan ileri soruşturmada 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde 4 ayrı kişiye daha aynı şekilde yalan beyanda bulunarak şahıslardan kira bedeli olarak toplam 13.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis ayrıca zanlının bir firma tarafından kendisine emanet edilen makbuzları doldurup şahıslara yaptıkları ödeme karşılığı vererek, sahte belge düzenleme tedavüle sürme ve emanetçi tarafından sirkat suçlarını da işlediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Süleyman Taluğ aktarmış olduğu olguların araştırmasının devam ettiğini yapılan bu yeni tespitler ışığında soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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