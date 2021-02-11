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Sahte emlakçı mahkemeye çıkarıldı

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Abdullah Yücebaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte emlakçı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenleme, Sahte Belgeyi tedavüle sürme ve İzinsiz Emlakçılık Yapmak” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdullah Yücebaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, 2020 Yılı Ocak ayı içerisinde Girne'de meydana gelen 'Emanetçi Tarafından Sirkat, Sahtekârlıkla Para Temini, Sahte Belge Düzenleme Sahte Belgeyi tedavüle sürme ve İzinsiz Emlakçılık Yapmak' meseleleri ile ilgili tutuklanan zanlı Abdullah Yücebaş’ın 31 Aralık 2020 ve 13 Ocak 2021 tarihlerinde 2 ayrı şahsa rastgele göstermiş olduğu, Girne'de bulunan apartmanlarda kiralık daire olduğunu söyleyip yalan beyanda bulunarak şahıslardan toplamda 15.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiği ve izinsiz olarak emlakçılık yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının yapılan şikâyetler üzerine tespit edilerek tutuklandığını, yapılan ileri soruşturmada 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde 4 ayrı kişiye daha aynı şekilde yalan beyanda bulunarak şahıslardan kira bedeli olarak toplam 13.000 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının bir firma tarafından kendisine emanet edilen makbuzları doldurup şahıslara yaptıkları ödeme karşılığı vererek, sahte belge düzenleme tedavüle sürme ve emanetçi tarafından sirkat suçlarını da işlediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 30 gün süreyle cezaevine gönderdi.

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