Sahte evrak düzenleyip başkasının kimliğine büründü...

12.04.2019 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhaneye giriş yapmak maksadıyla, Z.O.(E-41)’nun başka bir şahıs adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kumarhane giriş kartı temin ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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