Sahte pasaport ve kimlikle girişe 8 ay hapis cezası

Gazimağusa’da oturum yapan Ağır Ceza Mahkemesi 17.12.2018 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC ye sahte Fransız pasaport ve kimliğiyle giriş yapan Lübnan uyruklu M.E.S’i 8 ay hapse gönderdi.

Nüvit Gazi başkanlığında, Kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan ağır ceza heyeti 17.12.2018 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan sahte Fransız pasaport ve kimliğiyle KKTC ye 15 günlük vize ile giriş yapan Lübnan uyruklu M.E.S8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanık hakkındaki karar yargıç Hazal Hacımulla tarafından okundu. 2 aydan beri tutuklu bulunan 2 çocuk babası sanığın ailesinden uzak kaldığını, ülkesinde bir arap vatandaşı tarafından 10.000 pound karşılığı sahte pasaport ve kimliği çalışmak maksadıyla Larnaka’ya gitmek maksadıyla aldığını, gerek gönüllü ifadesinde gerekse okunan davada suçlarını kabul ettiğini göz önünde bulundurduklarını belirten Hacımulla sanığı 8 ay hapislikle mahkum ettiklerini belirtti.(MHA)