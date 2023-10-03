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Sahte reçete skandalı... Gardiyanoğlu: Bir önceki aya göre 6 buçuk milyon farkımız var

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda sahte reçete soruşturmasıyla ilgili konuştu.
Sahte reçete skandalı... Gardiyanoğlu: Bir önceki aya göre 6 buçuk milyon farkımız var

CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Devam eden soruşturmalarla ilgili bilgi veremeyceğini, konunun Polis'te ve yargıda olduğunu belirten Gardiyanoğlu, rakamlarla ilgili bilgiler paylaşacağını kaydetti. 

440 Eczacıdan sadece 291'inin Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmeli olduğunu belirten Gardiyanoğlu, 950'ye yakın serbest hekimin de 92 tanesinin Sosyal Sigortalarla sözleşmeli olduğunu kaydetti. Bu kapsamda tüm doktor ve eczacıların aynı kefeye konulaması gerektiğini dile getiren Garidyanoğlu, doktor ve eczacılara yönelik yapılan linç girişimini doğru bulmadığını kaydetti. 

"Biz kimseyi hedef göstermedik"
Gardiyanoğlu şöyle devam etti: 
13 Eylül'de ilk kez tarafımızdan Polis'e şikayet gitti. aynı gün Polise sistemlerimize erişebilmeleri için tam yetki verildi ve özel soruşturma birimi kuruldu. Kamuoyunda çıkan "Sosyal Sigortalar liste verdi, hedef gösterdi" söylemleri  tamamen yanlıştır. Bugüne kadar tek bir kez Polisi aradım. Bir daha Polisle görüşmemiz olmadı biz de konuyu basından takip ediyoruz. 

"Bir önceki aya göre 6 buçuk milyon farkımız var"
Konunun rakamsal boyutunun da çok tartışıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, "13 Eylül'den bu yana İlaç ve Eczacılıkla ilgili Sosyal Sigortaların yapılma ödeneği bir önceki aya göre 6 buçuk milyon bir farkımız var" diye konuştu. 

"Ben bu konuda geri adım atmayacağım"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 'ben bu konuda geri atmayacağım' diyerek, olayın masumlaştırılmaya çalıştırıldığını kaydetti, 'bizim derdimiz vatandaşımıza vizite ücreti ödetmek değildir' diye konuştu. 

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