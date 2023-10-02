  • BIST 8447.92
  • Altın 1620.786
  • Dolar 27.4578
  • Euro 28.9636
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Sahte reçete soruşturması... Bir eczacı ve bir eczacı kalfasına ikişer gün ek tutukluluk...

» »
Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa'da tutuklanan bir eczacı ile bir eczacı kalfası iki kişiye çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ikişer gün daha ek tutukluluk kararı verildi.
Sahte reçete soruşturması... Bir eczacı ve bir eczacı kalfasına ikişer gün ek tutukluluk...

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Amirliğinde  görev yapan polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede verdiği şehadette, zanlıların ocak-ağustos 2023 döneminde  eczacının  sahibi olduğu ve işletmeciliğini yaptığı eczanede şu anda tutuklu olan bir doktor adına Sosyal Sigortalar reçetesi düzenleyerek, muayene edilmeyen, ilaç yazılmayan bir çok hasta adına reçete düzenleyerek Sosyal Sigortalar Dairesi'ne vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla para temin ettiklerini ifade etti.

Doğan, zanlı eczacının iş yerinde  29 Eylül tarihinde yapılan aramada meseleyle ilgili bir çok emare tespit edildiğini, bilgisayar, ilaç küpürleri ve sigorta  reçetelerinin emare olarak  alındığını ifade ederek, zanlı eczacının aynı gün polise gelip  teslim olduğunu, mahkemeye çıkarılarak  soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk kararı alındığını ifade etti.

Doğan,  zanlı kalfanın da aynı tarihte mahkeme emriyle tutuklandığını, meseleyle bağlantısı olduğunun tespit edildiğini, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Doğan, zanlılar aleyhine tahkikatın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı  Fırat Kızlltunçlar da, soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikat memurunun süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, tahkikat memurunun usulen 8 gün olarak talep ettiği  ek tutukluluk talebini 2 güne indirdi.

Zanlıların avukatı Burçin Sertbay da, Savcı Fırat Kızıltunç’un beyanına itirazı olmadığını, 8 gün talebinin 2 gün ile sınırlandırılması durumunda herhangi bir itirazları olmayacağını söyledi.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da,  tahkikatın henüz tamamlanmadığını, zanlılar aleyhine soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu  kalmaları emri verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir haftada 59 kaza, 33 yaralı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:29
  • Lefkoşa ve Girne'de Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:17
  • Yaralama ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek02 Ekim 2023 Pazartesi 12:13
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:12
  • İzinsiz Ateş Yakmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:11
  • Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı02 Ekim 2023 Pazartesi 12:09
  • 6 kaçak daha tutuklandı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:03
  • Erhan Arıklı: Yeni yolda KKTC'nin tanınması önceliklerimiz arasında02 Ekim 2023 Pazartesi 11:59
  • Ataoğlu: Geçmiş dönemde herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdi02 Ekim 2023 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti