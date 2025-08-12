  • BIST 10969.03
  • Altın 4367.254
  • Dolar 40.7316
  • Euro 47.5149
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu!

» »
Polisin ikazına uymayan, daha sonra tutuklanan pilot Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu.
Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu!

Polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla ilerlemeye devam eden pilot Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu.

Özgürgün’ün 100 puan cezasını aştığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

Öte yandan alkollü olduğu iddiaları ise alkol testi yapılamaması nedeniyle tespit edilemedi.

Ercan Havalimanı’nda dün akşam tutuklanan Özgürgün, ilk ifadesinde ikazı yanlış anladığını, o sırada akan trafiğe uyum sağladığını ve bu nedenle geçiş yaptığını söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 12 gündür maaşsızlar: Çalışanlar Koop-Bank'ı bastı!12 Ağustos 2025 Salı 15:18
  • Akansoy'dan KOOP eleştirisi12 Ağustos 2025 Salı 15:17
  • Bu da oldu! Müdür Kemal Ataman çalışanlardan şikayetçi oldu!12 Ağustos 2025 Salı 14:38
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği haberleri doğruladı ek önlem alındığını duyurdu12 Ağustos 2025 Salı 14:36
  • Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, Ekonomide Aktif Rol Üstlenecek”12 Ağustos 2025 Salı 14:05
  • Haspolat’ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Dozere Çarptı: Araç Yandı12 Ağustos 2025 Salı 13:50
  • Protokol imzalandı12 Ağustos 2025 Salı 13:43
  • Sıcak hava 3 gün daha sürecek12 Ağustos 2025 Salı 13:34
  • Güröz: Ekonomik kuruluşlar, siyasi akılla yönetilemez12 Ağustos 2025 Salı 13:16
  • Suçüstü yakalandılar... Ağaç dibine bırakılmış silah...12 Ağustos 2025 Salı 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti