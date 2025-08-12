Polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla ilerlemeye devam eden pilot Salih Özgürgün’ün ehliyetine el konuldu.

Özgürgün’ün 100 puan cezasını aştığı ve bu nedenle ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

Öte yandan alkollü olduğu iddiaları ise alkol testi yapılamaması nedeniyle tespit edilemedi.

Ercan Havalimanı’nda dün akşam tutuklanan Özgürgün, ilk ifadesinde ikazı yanlış anladığını, o sırada akan trafiğe uyum sağladığını ve bu nedenle geçiş yaptığını söylemişti.