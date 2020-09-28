Samancıoğlu: Verilen vaatler ve sözler havada kaldı!.

Mesarya’nın gözde köylerinden, Turunçlu köyünde, evlenecek olan gençlerin köylerinde ev sahibi olmaları için 9 yıl önce verilen kırsal arazilerin, alt yapıları tamamlanmadığından gençler, köylerinden göç etmek zorunda kalıyor. Kırsal arazilerin alt yapılarının tamamlanmamasının yanısıra, köyün, ova yollarının da bozuk olması nedeniyle, özellikle kış aylarında, çiftçi ile hayvancının ova ve ağıllarına gitmekte güçlük çektiği öne sürülüyor.

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KIRSAL KESİM ARSALARININ 9 YILDIR ALT YAPILARI YAPILMADI

Turunçlu Köyü muhtarı Hüseyin Samancıoğlu, yapmış olduğu açıklamada, 2011 yılında dağıtılan kırsal kesim arsalarının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hiç birşey yapılmadı. 2018 yılında Muhtar oldum. İlk işim aza arkadaşlarımla, bu arsaların alt yapılarının tamamlanması için çalışma yapmak oldu. Ama malesef bir adım bile ileriye gidilmedi. Köyümüzün nüfusu zaten az ve köydeki gençlerimiz doğup büyüdüğü arkadaş ortamından uzaklaşmaması için verilen arsaların alt yapıların tamamlanmasını bekliyor. Hali hazırda, boş yerler var ve biz aza arkadaşlarımla bunların tek tek pafta parsel numaralarını arastırılıp gençlerimize verilmesini istedik. Ancak talebimizin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın bir sonuç alamadık. Tek isteğimiz gençlerimizin, köylerinden göç etmemesidir. İçişleri bakanımızı ararım telefonlara bakmaz.Sekreterine bilgi bırakırım dönüş yapmaz.Diğer muhtarlarımız ile iş birliği içindeyiz dedi.

YOLDA OLUŞAN ÇUKURLAR TEHLİKE YARATIYOR

Turunçlu köyü Muhtarı Hüseyin Samancıoğlu açıklamasına devamla, köy içerisindee araçlar normalden çok süratli gittiği için,yetkililerdren belli yerlere, 3-4 adet hız kesici kasis veya kamera konmasını istedik. Bununla ilgili Ulaşdırma Bakanlığına yazı yazarak müracaatta bulunduk. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen bir sonuç çıkmadı. Randevu alarak, Belediye başkanımız ve Muhtar azalarım ile ziyaretine gittik. Daha sonra, Polis Müdürlüğü Trafik bölümünden, arkadaşlar kamera yeri için gelip keşif yapdılar. Ve gittiler. Ancak daha sonra ne gelen nede giden oldu. Turunçlu kavşağından köy içine gelen yolda, çukurlar çukurlar var. Kış aylarında, yağmurlu havalarda,yol içerisinde, su birikintileri oluştuğu için sürücüler için ciddi tehlike yaratıyor. Karayolları dairesi yetkilileri gelip bu durumu inceledi. Ancakmaalesef buda keşifden ileriye gitmedi ifadesinde bulundu.

CAMİ YIKILIIYOR, DR.FAZIL KÜÇÜK PARKI ELEKTRİKSİZ

Köyümüzün camisi köylünün kafasına yıkılıyor. Dışındaki sıvalar düştü.Ahşap panjurların, kimisi söküldü, kimisi çürüdü. Tamir istiyor.İlgili dairelere yazılarımızı yazdık. Vakıflar idaresi ile neredeyse yazı yazıldıkdan sonra her hafda telefonda görüştük.Ama malesef tamirini yaptıramadılar yazık. Bu şekilde bir kış daha geçirilirse daha büyük sorunlar ortaya çıkacak. Köyümüzün, Anayoul üzerinde bulunan ve isminide Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkan muavini olan Dr.Fazıl Küçük’den alan parkımızın, ne büyük bir acıdırki elektiriğini bağladıp ışıklarını yakamıyoruz diyen Samancıoğlu, elektriğin bağlanması için Dr. Küçük Vakıfından maddi yardım istedik.Yardımcı olun dedik ama olamadılar. Cumhurbaşkanlığından yardım isdedik hiç bir sonuç elde edemedik. Ne acıdırki böyle önemli liderimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tek olan, heykelinin bulunduğu Turunçlu Dr. Fazıl Küçük parkı elektiriksizdir dedi.

AĞIL YERİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATTAN KAYMAKAMIN BİLE HABERİ YOK

Samancıoğlu açıklamasına devamla şunları kaydetti: ‘’ Yıllardan bellidir, köyümüzün ova yollarının sorunu var. Ova yolları geçici yamalar ve dozer ile düzeltilme yoluna gidildi.Ama kış aylarında yine bu yollar gidilmeyecek hale gelecek. Belediyemizin,ova yollarını tamir edecek yeterli kaynağı olmadığı için Kaymakamlıkdan destek istedik. Bize onlarda da yeterli kaynak olmadığını bildirdiler. İçişleri Bakanından ova yolları için şahsen maddi destek istedim.İşçiliğini, Belediyemizin yapacağını söyledik ve bu konuda anlaşdık. Ayşegül hanım gereken desteği bakanlık olarak sağlayacağı sözünü verdi.Ama malesef söz orda kaldı ve hiç bir adım atılmadı.Ağıl yeri için 2018 yılında, Belediyemiz, Mağusa Kaymakamlığına ağıl yeri ile ilgili içerisinde tarlaların yerini belirten harita ve pafta parsel numaraları yazılı bir dosya gönderdi. Ancak bu güne kadar hiç bir çalışma yapılmadı. Geçdiğimiz günlerde Kaymakamımız ile telefonda görüşdüm, dosyadan haberi bile olmadığını öğrendim. İnşallah kısa bir süre içerisinde bir çalışma başlatırlar ve hayvancılarımız ağıl yerlerine kavuşur ‘’